America-Israel-Iran war: యుద్ధ భయంతో విమాన టికెట్లకు రెక్కలు.. రూ. 16 వేలు నుంచి రూ. 1 లక్షకు జంప్..!!

America-Israel-Iran war: మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు గల్ఫ్ ప్రాంతం నుంచి భారతదేశానికి ప్రయాణించే విమాన ప్రయాణాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా పశ్చిమాసియాలోని గగనతలం పాక్షికంగా పరిమితం చేసింది. ఈ పరిస్థితుల వల్ల అనేక విమానాలు రద్దు కావడం లేదా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా ప్రయాణించడం జరుగుతోంది. ఫలితంగా గల్ఫ్ దేశాల నుంచి భారతదేశానికి విమాన టిక్కెట్ల ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయి.ఈ పరిణామాల మధ్య వేలాది మంది భారతీయులు స్వదేశానికి తిరిగి రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే విమానాల సంఖ్య తగ్గిపోవడం, సీట్ల లభ్యత పరిమితంగా ఉండటం వల్ల టిక్కెట్ల ధరలు సాధారణ స్థాయిల కంటే అనేక రెట్లు పెరిగాయి. ముఖ్యంగా గల్ఫ్-భారత్ మార్గాల్లో ఈ పెరుగుదల స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ఉదాహరణకు దుబాయ్ -న్యూఢిల్లీ మార్గంలో వారాంతపు వన్-వే విమాన టిక్కెట్ల ధరలు అమాంతం పెరిగాయి. స్పైస్ జెట్ విమాన టిక్కెట్ల ధరలు దాదాపు రూ. 52,000 వరకు చేరగా, ఎమిరేట్స్ విమాన ఛార్జీలు సుమారు రూ. 53,000గా ఉన్నాయి.ఎతిహాద్ ఎయిర్వేస్ టిక్కెట్లు సుమారు రూ.68,000 వరకు ఉండగా,ఫ్లైదుబాయ్ విమాన ఛార్జీలు రూ.1 లక్షకు పైగా చేరాయి. సాధారణంగా ఈ మార్గంలో ఎకానమీ క్లాస్ టిక్కెట్లు ₹10,000 నుంచి ₹15,000 మధ్య ఉండే పరిస్థితిలో, ఇప్పుడు ధరలు దాదాపు ఏడు రెట్లు పెరిగినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఇక మస్కట్ - న్యూ ఢిల్లీ మార్గంలో పరిస్థితి మరింత ఖరీదుగా మారింది. ఒమన్ ఎయిర్ విమాన టిక్కెట్ల ధరలు దాదాపు ₹1.22 లక్షలకు చేరగా, ఎయిరిండియా ఎక్స్ ప్రెస్ టిక్కెట్లు సుమారు ₹44,000 వరకు ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఈ మార్గంలో టిక్కెట్ల ధరలు ₹15,000 నుంచి ₹30,000 మధ్య ఉండేవి. ప్రస్తుతం ధరలు పెరగడం వల్ల స్వదేశానికి చేరుకోవాలనుకునే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
అదే విధంగా దుబాయ్, ముంబై మార్గంలో కూడా విమాన ఛార్జీలు భారీగా పెరిగాయి. ఎమిరెట్స్ విమాన టిక్కెట్లు ప్రస్తుతం ₹52,000 నుంచి ₹64,000 మధ్య ఉన్నాయి. ఎయిరిండియా ఎక్స్ ప్రెస్ టిక్కెట్లు సుమారు ₹55,000గా ఉండగా, ఎతిహాద్ ఎయిర్వేస్ ఛార్జీలు ₹81,000 వరకు చేరాయి. సాధారణ రోజుల్లో ఈ మార్గంలో టిక్కెట్ల ధరలు ₹5,000 నుంచి ₹16,000 మధ్య మాత్రమే ఉండేవి.అలాగే షార్జా ముంబై మార్గంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఎయిరిండియా ఎక్స్ ప్రెస్ టిక్కెట్లు దాదాపు ₹54,000 వరకు ఉండగా, ఎతిహాద్ ఎయిర్వేస్ ఛార్జీలు ₹80,000 వరకు పెరిగాయి. ఇది సాధారణంగా భారత్-యుఎఈ మార్గాల్లో ఉండే ధరల కంటే చాలా ఎక్కువ.
అయితే అన్ని మార్గాల్లో ఇదే పరిస్థితి లేదు. ఉదాహరణకు దోహా ముంబై మార్గంలో విమాన ఛార్జీలు ఇంకా తక్కువగానే ఉన్నాయి. ఈ మార్గంలో వన్-వే టిక్కెట్ల ధరలు సుమారు ₹9,000 నుంచి ₹14,000 మధ్య ఉన్నాయి. అలాగే దోహా న్యూఢిల్లీ మార్గంలో కూడా టిక్కెట్లు ₹12,000 నుంచి ₹16,000 మధ్య లభిస్తున్నాయి. అంటే ఈ కారిడార్లో వైమానిక కార్యకలాపాలు పెద్దగా అంతరాయం కలగకుండా కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా గగనతల పరిమితులు ఏర్పడటంతో అనేక విమానయాన సంస్థలు తమ విమానాల సంఖ్యను తగ్గించాయి. దీంతో సీట్ల లభ్యత మరింత తగ్గిపోయింది. ఈ పరిస్థితిని కొంతవరకు నియంత్రించడానికి భారతీయ విమానయాన సంస్థలు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాయి.ఇండిగో, ఎయిరిండియా, ఎయిరిండియా ఎక్స్ ప్రెస్ వంటి సంస్థలు భారత్ మరియు గల్ఫ్ నగరాల మధ్య సుమారు 58 ప్రత్యేక విమానాలను నడపాలని ప్రకటించాయి.
అయితే ఈ అదనపు విమానాలు ఉన్నప్పటికీ, స్వదేశానికి తిరిగి రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ప్రయాణికుల సంఖ్య భారీగా పెరగడం వల్ల డిమాండ్-సరఫరా మధ్య అసమతుల్యత ఏర్పడింది. ఖాళీ సీట్లు తక్కువగా ఉండటంతో టిక్కెట్ల ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఫలితంగా గల్ఫ్ దేశాల నుంచి భారతదేశానికి తిరిగి రావాలనుకునే వేలాది మంది భారతీయులకు విమాన ప్రయాణం ప్రస్తుతం చాలా ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారింది.