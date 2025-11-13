US Government Shutdown Ends: అమెరికా షట్ డౌన్ కార్యక్రమాన్ని ఎత్తవేయడంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లో పాజిటివ్ గా స్పందిస్తున్నాయి. యూరోపియన్ మార్కెట్లో పాజిటివిటీని చూడవచ్చు. అమెరికా మార్కెట్లు కూడా నేడు పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ నే సూచిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు బంగారం ధర ఆల్ టైం రికార్డు దిశలో ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుత పరిణామాలతో పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను ఈక్విటీ మార్కెట్ల వైపు తరలించే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది.
అమెరికా చరిత్రలో అత్యంత సుదీర్ఘంగా కొనసాగిన 43 రోజుల ప్రభుత్వ షట్డౌన్కు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. ఫెడరల్ కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయి. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పూర్తిగా స్థంభించిన తర్వాత.. తాజాగా అమెరికా కాంగ్రెస్లో ఇరు సభలు నిధుల బిల్లుకు ఆమోదం తెలపడంతో అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఆ నిర్ణయంపై సంతకం చేశారు. దీంతో అమెరికా ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు మళ్లీ పునరుద్ధరించాయి.
ఈ పరిణామం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మార్కెట్లలో కొత్త ఊపును తెచ్చింది. యూరోపియన్ మార్కెట్లు ఇప్పటికే పాజిటివ్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. అలాగే అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా ఈరోజు సానుకూల సూచనలతో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
షట్డౌన్ ముగియడంతో పెట్టుబడిదారుల నమ్మకం పెరిగి, వారు మళ్లీ ఈక్విటీ మార్కెట్ల వైపు దృష్టి మళ్లించే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా బంగారం ధరల్లో తగ్గుదల కనిపించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
43 రోజులపాటు కొనసాగిన ఈ షట్డౌన్ అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థను గణనీయంగా కుదిపేసింది. సుమారు 14 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వేతనాలు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా విమానాశ్రయ భద్రతా సిబ్బంది, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్లు, పలు ఫెడరల్ విభాగాల సిబ్బంది ఈ సమయంలో సేవలు నిలిపివేశారు.
ఫలితంగా విమాన రవాణాలో అంతరాయం ఏర్పడింది. అలాగే పేద కుటుంబాలకు ఆహార సహాయంగా అమలవుతున్న సప్లిమెంటల్ న్యూట్రిషన్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్ కు నిధులు నిలిచిపోవడంతో లక్షలాదిమంది అమెరికన్లు ఆహార కొరతను ఎదుర్కొన్నారు.
ఈ షట్డౌన్కు ప్రధాన కారణం బడ్జెట్ బిల్లుపై కాంగ్రెస్లో ఏర్పడిన తీవ్ర ప్రతిష్టంభనే అని చెప్పాలి. ప్రభుత్వ నిధుల బిల్లును ఆమోదించేందుకు ప్రయత్నించిన రిపబ్లికన్ పార్టీకి డెమోక్రాట్లు వ్యతిరేకించారు. వారు ఆరోగ్య భీమా ప్రీమియంలను తగ్గించేందుకు సంబంధించిన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్స్ను పొడిగించాలని డిమాండ్ చేశారు. కానీ ఈ ప్రతిపాదనను అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తిరస్కరించడంతో వివాదం చెలరేగి, ప్రభుత్వం తాత్కాలికంగా మూతపడింది.
తాజాగా హౌస్ ఆఫ్ రిప్రెజెంటేటివ్స్లో ఆరుగురు డెమోక్రటిక్ సభ్యులు తమ పార్టీ విధానాలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించి, ప్రభుత్వ నిధుల బిల్లుకు మద్దతు తెలిపారు. అదే సమయంలో ఇద్దరు రిపబ్లికన్ సభ్యులు మాత్రం వ్యతిరేకించారు. చివరికి బిల్లు ఆమోదం పొందడంతో ట్రంప్ ప్రభుత్వ పనులను పునరుద్ధరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన డెమోక్రాట్లు దేశానికి నష్టం కలిగించారు. కానీ అమెరికా తమ ప్రయోజనాల కోసం ఎప్పుడూ వెనుకడుగు వేయదు అని వ్యాఖ్యానించారు.
అమెరికా ప్రభుత్వ పనులు తిరిగి ప్రారంభం కావడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లకు ఊరట లభించింది. పెట్టుబడిదారులు మళ్లీ ఈక్విటీ మార్కెట్లలోకి ప్రవేశించవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, బంగారం ధరలు తగ్గే అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది. ఈ పరిణామం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొంత ఉపశమనం ఇవ్వగలదని నిపుణుల అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.