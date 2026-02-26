English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Star Actress: నా ఛాతీని టచ్ చేసి అలా చేశాడు.!. ఘోరమైన అనుభవం రివీల్ చేసిన టాలీవుడ్ భామ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Aditi myakal fires on actor shivaji: నటుడు శివాజీ హీరోయిన్ ల  డ్రెస్సింగ్ పై చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పట్లో ఆయన్ను వదలడంలా లేదు. తాజాగా.. టాలీవుడ్ హీరోయిన్ అమీతుమీ భామ దీనిపై మరోసారి రచ్చరాజేశారు. తమడ్రెస్సుల గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరంలేదని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. 
 
నటుడు శివాజీ గతంలో హీరోయిన్ డ్రెస్సుల పై చేసిన కామెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో పెనుదుమారంను రాజేశాయి.  ది రాజా సాబ్ మూవీ ఈవెంట్లో నిధి అగర్వాల్ వేసుకున్నఅసౌకర్యమైన డ్రెస్ గురించి మాట్లాడారు. పద్దతిగా డ్రెస్ లు వేసుకొవాలని అన్నాడు. దీంతో ఇక సింగర్ చిన్మయి ఆతర్వాత అనసూయ రంగంలోకి దికి రచ్చ రాజేశారు.   

తమ పదునైన ట్విట్లతో శివాజీని ముప్పులు తిప్పలు పెట్టారు. దీనిపైన సోషల్ మీడియాలో పెద్ద యుద్దమే జరిగింది. కొంత మందిని శివాజీకి అండగా నిలవగా మరికొంత మంది మాత్రం హీరోయిన్ ల డ్రెస్సులు గురించి మాట్లాడటమేంటని మండిపడ్డారు. ఇది కాస్త తెలంగాణ మహిళ కమిషన్ వరకు వెళ్లింది.

చివరకు ఈ రచ్చంత ఏంటని శివాజీ మహిళలకు సారీ కూడా చెప్పారు. అప్పటి నుంచి ఈ వివాదంకు ఎండ్ కార్డు పడిందని అందరు భావించారు. కానీ తరచుగా ఎవరో ఒకరు తేనెతుట్టెను కదిపినట్లు శివాజీ మహిళల డ్రెస్సింగ్ వివాదంను అప్పుడప్పుడు మరల తెరమీదకు తీసుకొనివస్తున్నారు. తాజాగా.. అమీ తుమీ నటి అదితి మ్యాకర్ మరోసారి శివాజీపై గతంలో ఆయన చేసిన డ్రెస్సుల విషయంలో చేసిన కామెంట్స్ కు లేటుగా అయిన లేటెస్ట్ గా కౌంటర్ ఇచ్చింది. 

నటి అదితి మ్యాకల్ మాట్లాడుతూ శివాజీ అంటే తనకు గౌరవమని అన్నారు. అమ్మాయి బాగుంటుంది.. అందంగా ఉంటుంది. మూవీని చాలా సార్లు చూశానని అంది. శివాజీ మూవీస్ లోనే గతంలో చాలా మంది అమ్మాయిలు బొల్డ్ గా డ్రెస్ లు వేసుకున్నారని మాట్లాడారు. మరీ అప్పుడు ఎందుకు దుస్తులు గుర్తుకురాలేదని కౌంటర్ వేశారు.  ఈ దుస్తులే తనకు ఫుడ్ పెడుతుందన్నారు.

అదే విధంగా తాను బికీని వేసుకుని బైటకు వెళ్లలేనని అన్నారు. గతంలో అమీతుమీ ప్రమోషన్ లో బస్సులో ప్రయాణించేటప్పుడు ఒక వ్యక్తి బస్సు అద్దాల నుంచి చేతు దూర్చి తన ఛాతీ మీద చేయి పెట్టి నీచంగా ప్రవర్తించాడని చెప్పింది.  దీంతో షాక్ కు గురయ్యానని చెప్పింది. ఆ సమయంలో ఏంచేయాలో కూడా ప్యానిక్ అయ్యానని నాటి ఘటనలను బైటపెట్టింది.

దయచేసి అమ్మాయిలను జడ్జీ చేయడం మానేయాలని, తాము ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటునే ఉన్నామని అన్నారు. కొంత మంది నా బ్రా బైటకు వచ్చిందని, మరికొంత మంది ఇంకా ఏదో నీ నెక్ డ్రెస్ బైటకు కన్పిస్తుందని చెప్తుంటారు. ఇలాంటి ఉచిత సలహాలు అవసరంలేదని అన్నారు. కొంత మంది అమ్మాయిలు కూడా ఇలా చేస్తారని చెప్పుకొచ్చింది. మొత్తంగా అదితీ మ్యాకల్ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.  అదితీ మ్యాల్ అమీతుమీ, ఏకం, రాధ, షాదీ ముబారక్ వంటి పలు మూవీస్ లో నటించింది.   

