  • Mrunal Thakur: సుమంత్, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమ పుకార్లు.. అలా చేసినందుకు ఇదే పరిహారం అన్న హీరో..!

Mrunal Thakur: సుమంత్, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమ పుకార్లు.. అలా చేసినందుకు ఇదే పరిహారం అన్న హీరో..!

Sumanth Mrunal Thakur: సుమంత్, మృణాల్ ఠాకూర్ గురించి గతంలో వచ్చిన ప్రేమ పుకార్లు అప్పట్లో చాలా హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన సీతా రామం సినిమా తరువాత ఈ వార్తలు మరింత వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి. అయితే ఈ విషయంపై ఎప్పుడూ వారు స్పందించకపోయినా, అభిమానుల్లో మాత్రం ఆసక్తి తగ్గలేదు.
ఇప్పుడు తాజాగా డాకాయిట్ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి కనిపించడంతో ఆ రూమర్స్ మరోసారి వినిపించాయి. ఈ ఈవెంట్‌ను గ్రాండ్‌గా నిర్వహించగా, చాలా మంది సినీ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఇందులో హీరో సుమంత్ కూడా పాల్గొని తన స్టైల్‌లో ప్రేక్షకులను అలరించాడు. ఈ సినిమా ప్రొడక్షన్ బాధ్యతలను అతని అక్క సుప్రియ యార్లగడ్డ తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

ఈ సందర్భంగా సుమంత్, మృణాల్ ఠాకూర్‌తో మాట్లాడిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంది. సరదాగా మాట్లాడుతూ “సీతా రామం సినిమాలో రామ్‌ను మీ దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్లినందుకు ముందుగా సారీ చెబుతున్నాను” అని చెప్పాడు. ఈ కామెంట్ వినగానే అక్కడున్నవాళ్లు అంతా నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు.  

తర్వాత ఈ మాటకు కారణం కూడా వివరించాడు. నిజానికి సీతా రామం సినిమాలో అలాంటి ఒక సీన్ ఉండేదని, కానీ తర్వాత అది డిలీట్ చేశారని చెప్పాడు. అందుకే ఇప్పుడు సరదాగా ఆ మాటలు చెబుతున్నానని చెప్పాడు. అలాగే “దానికి పరిహారంగా ఇప్పుడు నేను, నా అక్క కలిసి ఈ సినిమా మీకు ఇస్తున్నాం” అని చెప్పి మరింత నవ్వులు పూయించాడు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఈవెంట్‌లో హైలైట్‌గా నిలిచాయి. సుమంత్ సింపుల్‌గా, ఫన్‌గా మాట్లాడిన విధానం అందరికీ నచ్చింది.

ఇక డాకాయిట్ సినిమా విషయానికి వస్తే, దీనికి దర్శకుడు షనిల్ డియో. ఈ సినిమాలో అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ప్రేమ, యాక్షన్ మేళవింపుతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.ఇంకా ఈ సినిమాలో అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాష్ రాజ్, సునీల్, అతుల్ కుల్కర్ణి వంటి ప్రముఖ నటులు కూడా కీలక పాత్రలు పోషించారు.

మంచి ప్రమోషన్స్‌తో ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెంచుకున్న ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 10, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాను పెద్ద స్క్రీన్‌పై చూసేందుకు అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

