/Amitabh Bachchan: అర్థరాత్రి ఒక్క ఫోన్.. నెలకు రూ.33 లక్షలు.. అమితాబ్ బచ్చన్ మాస్టర్ ప్లాన్!

Amitabh Bachchan:బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాలతో ఎంత పేరు సంపాదించుకున్నారో, రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులతో కూడా అంతే గుర్తింపు పొందుతున్నారు. ముంబైతో పాటు దేశంలోని ప్రముఖ ప్రాంతాల్లో ఆయనకు పలు ఆస్తులు ఉన్నాయి. తాజాగా ముంబైలోని తన కమర్షియల్ ప్రాపర్టీని లీజుకు ఇచ్చి భారీ ఆదాయం పొందుతున్నారు.
ముంబైలోని అందేరీ వెస్ట్లో ఉన్న మూడు ఫ్లోర్ల కమర్షియల్ స్పేస్ను అమితాబ్ బచ్చన్ ప్రముఖ న్యూట్రిషన్ సంస్థ ట్రూనాటివ్ ఎఫ్అండ్బీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు లీజుకు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఓషివారా లింక్ రోడ్డులోని సిగ్నేచర్ భవనంలో ఈ ప్రాపర్టీ ఉంది.ఈ మూడు ఫ్లోర్ల మొత్తం విస్తీర్ణం సుమారు 8,428 చదరపు అడుగులు. ఈ ప్రాపర్టీకి కంపెనీ ప్రతి నెలా రూ.33 లక్షల అద్దె చెల్లించనుంది. అంటే ఏడాదికి దాదాపు రూ.3.96 కోట్ల ఆదాయం అమితాబ్కు వస్తుంది.
ఈ లీజు ఒప్పందం ఐదేళ్ల పాటు కొనసాగనుంది. మొత్తం కాలంలో అద్దె రూపంలో అమితాబ్ బచ్చన్కు రూ.21.88 కోట్లకు పైగా ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు, ఒప్పందం ప్రకారం ప్రతి ఏడాది అద్దెలో 5 శాతం పెంపు కూడా ఉంటుంది.
కంపెనీ సుమారు రూ.1.98 కోట్లను సెక్యూరిటీ డిపాజిట్గా చెల్లించినట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాపర్టీకి తొమ్మిది వాహనాల పార్కింగ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.అమితాబ్ బచ్చన్కు ముంబైలో కమర్షియల్ ప్రాపర్టీల నుంచి ఆదాయం రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలో కూడా ఆయన తన ఆఫీస్ యూనిట్లను ప్రముఖ మ్యూజిక్ సంస్థకు లీజుకు ఇచ్చారు. ఆ ఒప్పందం ద్వారా నెలకు రూ.17.30 లక్షల వరకు అద్దె వస్తున్నట్లు సమాచారం.
మరోవైపు అయోధ్యలో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ భారీగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టుల్లో ఆయన ఇప్పటికే పలు పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. 2026 మార్చిలో అయోధ్యలో సుమారు రూ.35 కోట్ల విలువైన 2.67 ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం.
అయోధ్యలోని పెట్టుబడుల విషయంలో అమితాబ్ స్వయంగా ఆసక్తి చూపుతున్నారని రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు చెందిన ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. 15 వేల చదరపు అడుగుల ప్లాట్ గురించి మాట్లాడేందుకు ఆయన అర్థరాత్రి 3 గంటలకు ఫోన్ చేసినట్లు కూడా తెలిపారు.దీంతో అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమాలతో పాటు రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా భారీగా సంపాదిస్తున్నారనే విషయం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.