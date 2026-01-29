Golden Toilet: అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంట్లో బంగారం టాయిలెట్? దాని ధర ఎంతో తెలుసా?

Amitabh Bachchan Golden Toilet In His House: హిందీ సినీ పరిశ్రమకు టార్చ్ బేరర్గా అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంటి గురించి ఆసక్తికర వార్త తెలుస్తోంది. కోట్లు విలువ చేసే బిగ్ బీ ఇంట్లో బంగారంతో కూడిన టాయిలెట్ ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అతడి నివాసంలోని టాయిలెట్ ఫొటో వైరల్గా మారింది. దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
బాలీవుడ్ పెద్దన్నగా అమితాబ్ బచ్చన్ ఉన్నారు. బిగ్ బీ పిలుచుకునే అమితాబ్ బచ్చన్ ముంబైలోని జుహు ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడు. అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న అమితాబ్ ఇల్లు కళ్లు చెదిరేలా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆ ఇంట్లో బంగారు టాయిలెట్ ఉందని పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఆ బంగారం టాయిలెట్ ఫొటో వైరల్గా మారింది.
చాలా విలాసవంతమైన ఇంట్లో ఖరీదైన కార్లు, అనేక గదులు, లక్షలు విలువ చేసే ఇంటీరియల్ డిజైన్లు, కోట్లు పలికే ఫర్నీచర్ ఉందంట. అలాంటి రాజభవనంలో బంగారం టాయిలెట్ కూడా ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఇటీవల నటుడు విజయ్ వర్మ అమితాబ్ ఇంట్లో బంగారం టాయిలెట్ ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. 2016లో తీసిన ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకోవడంతో అవి వైరల్గా మారాయి. అమితాబ్ బచ్చన్ ఇంట్లోకి వెళ్లిన విజయ్ వర్మ అక్కడి బాత్రూమ్లో ఉన్న బంగారు టాయిలెట్ను ఫొటో తీశారు. బంగారం టాయిలెట్తో సెల్ఫీ తీసుకున్నాడు.
బంగారం టాయిలెట్తో దిగిన ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి. అమితాబ్ బచ్చన్ నివాసంలో బంగారం టాయిలెట్ అనే వార్త హల్చల్ చేస్తోంది. అయితే అది నిజమా? కాదా? అనేది తెలియదు. విజయ్ వర్మ నిజంగంటే అమితాబ్ ఇంటికి వెళ్లారా? అనేది స్పష్టత లేదు.
బంగారం టాయిలెట్ విలువ ఎంత ఉంటుందనేది చర్చించుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు బంగారం ధర భారీగా పెరిగిపోవడంతో ప్రస్తుత ధరకు లెక్క వేస్తే దాదాపు రూ.పది కోట్ల పైన ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. బంగారం టాయిలెట్పై స్పష్టత లేదు.
బంగారం టాయిలెట్ వార్తలు ఎలా ఉన్నా అమితాబ్ బచ్చన్ సినీ పరిశ్రమకు మాత్రం విశిష్ట సేవలు అందిస్తున్నాయి. ఆయన వయసు ప్రస్తుతం 83 సంవత్సరాలు. ఈ వయసులో కూడా సినిమాలు చేస్తూ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. దీంతోపాటు రియాలిటీ షోలకు హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.