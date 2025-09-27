Jaya Bachchan Hair Oil Recipe: జయ బచ్చన్ జుట్టు చూసే అమితాబ్ పెళ్లి చేసుకున్నారట.. ఆమె జుట్టు పొడుగ్గా పెరగడానికి ఈ నూనె కారణమట..!!

Jaya Bachchan Hair Oil Recipe: బాలీవుడ్లో జయా బచ్చన్ అంటే ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆమె తన నటనతో పాటు సహజమైన అందంతో కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఆమె పొడవాటి జుట్టు అప్పట్లో చాలు ఫేమస్. నడుము కంటే కిందికి వచ్చేంత పొడవైన ఆమె జుట్టును చూసి అభిమానులు షాక్ అయ్యేవారు. కేవలం అభిమానులే కాదు, అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా ఆమె జుట్టుపై మనసు పాడేసుకున్నారట. కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి కార్యక్రమంలో జయా పొడవాటి జుట్టు కూడా తన పెళ్లికి ఒక కారణమని అమితాబ్ సరదాగా చెప్పిన విషయం అప్పట్లో చర్చనీయాంశమైంది.
ఇటీవల జయా బచ్చన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన పొడవాటి జుట్టు వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని బయట పెట్టారు. మార్కెట్లో లభించే కెమికల్ ఆయిల్స్ను కాకుండా, ఎప్పుడూ సహజమైన పదార్థాలతో ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే నూనెను వాడేవారని తెలిపారు. ఈ నూనె తయారీలో ప్రధానంగా కొబ్బరి నూనె, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు, మెంతులు వాడతారని చెప్పారు.
నూనె తయారీ విధానం చాలా సింపుల్ అని చెప్పుకొచ్చారు. ముందుగా ఒక పాన్లో కొబ్బరి నూనె వేసి వేడి చేయాలి. ఆ తర్వాత అందులో మెంతులు, కరివేపాకు, చిన్న ముక్కలుగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి మరిగించాలి.
నూనె నల్లబడిన తర్వాత మంట ఆపి చల్లారనివ్వాలి. పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత వడకట్టి ఒక బాటిల్లో నిల్వ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా తయారు చేసిన నూనెను జయా బచ్చన్ ఎప్పుడూ తన జుట్టులో వాడేవారని చెప్పారు.
దీన్ని వాడే విధానం కూడా చాలా సులభం. తలస్నానం చేయడానికి ఒక గంట ముందు ఈ నూనెను జుట్టులో బాగా మసాజ్ చేసి అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత మైల్డ్ షాంపూతో కడిగేయాలి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా వాడితే జుట్టు పొడవుగా, దట్టంగా, మెరుస్తూ మారుతుందని ఆమె చెప్పారు.
ఈ నూనెలోని పదార్థాలకు ప్రత్యేకమైన గుణాలు ఉన్నాయి. కరివేపాకు జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఉల్లిపాయ రసం జుట్టు రూట్స్కి బలాన్ని ఇస్తుంది. మెంతులు తల చర్మంలో డాండ్రఫ్ సమస్యను తగ్గిస్తాయి. ఇక కొబ్బరి నూనె జుట్టుకు పోషణ ఇస్తూ, సహజమైన మెరుపు కలిగిస్తుంది. ఈ కారణాల వల్లే జయా బచ్చన్ జుట్టు ఎంతో అందంగా, పొడవుగా పెరిగిందని చెప్పవచ్చు.
సాధారణంగా పొడవాటి జుట్టు కావాలంటే ఖరీదైన ఉత్పత్తులు వాడాలని అనుకునే వారున్నారు. కానీ జయా బచ్చన్ చెబుతున్నట్టు, మన వంటగదిలో దొరికే సహజ పదార్థాలతో తయారు చేసే ఈ నూనెనే జుట్టు ఆరోగ్యకరంగా పెరగడానికి సరైన మార్గం. ఈ హోమ్మేడ్ రిసిపీని క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తే, కొన్ని రోజుల్లోనే ఫలితాలు కనిపిస్తాయని ఆమె విశ్వాసంగా చెబుతున్నారు.