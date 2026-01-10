Ammoru Movie: అమ్మోరు సినిమా చేసి కెరీర్ నాశనం చేసుకున్నా.. పాపులర్ నటుడి ఆవేదన..

Ammoru Movie Actor : ఒకప్పుడు విడుదలైన అమ్మోరు సినిమా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఒక సంచలనం సృష్టించింది. భక్తి..ఫాంటసీ అంశాలతో వచ్చిన ఈ సినిమా అప్పట్లో భారీ విజయం సాధించింది. ప్రేక్షకులను మాత్రమే కాదు.. విమర్శకులను కూడా బాగా ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా హీరోయిన్లుగా నటించిన సౌందర్య..రమ్యకృష్ణ నటనకు మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. అలాగే దర్శకుడు కోడి రామకృష్ణ పేరు కూడా దేశవ్యాప్తంగా మార్మోగింది.
బ్లాక్ బస్టర్ విజయం సాధించిన అమ్మోరు సినిమా ఒక నటుడి జీవితాన్ని.. మాత్రం ఊహించని విధంగా మార్చిందట. ఒకప్పుడు వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఈ నటుడు..ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడించారు…అమ్మోరు సినిమా మీ కెరియర్ నాశనం చేసిందంట కదా అని యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన చెప్పిన సమాధానం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది.
అతను మరెవరో కాదు ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు చిన్న. చిన్న ఈ విషయం గురించి మాట్లాడుతూ.. ముందుగా ఆ సినిమాలో మెయిన్ విలన్ పాత్రకు తననే ఎంపిక చేశారట. దాదాపు షూటింగ్ కూడా చాలా వరకు పూర్తయిందని తెలిపారు.
కానీ..ఆ సమయంలో డైరెక్టర్ మారడంతో పరిస్థితులు మారాయట. కొత్తగా వచ్చిన దర్శకుడు కోటి రామకృష్ణ.. ఇప్పటికే షూట్ చేసిన సీన్స్ చూసి ఏంటి విలన్ చిన్ననా అని ప్రశ్నించారంట. అంతేకాదు తనకు చిన్నా అంటే కామెడీ యాక్టర్ గుర్తొస్తారని విలన్ కి సరిపోడు అంటూ చెప్పి.. తనను తీసేసి..ఆ పాత్రకు మరో నటుడిని తీసుకున్నారని చెప్పారు.
అంతకుముందు వరకు తాను శివ, మనీ, రాత్రి ఇలాంటి సినిమాలతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నానని, అలాంటి దశలో ఈ సినిమా తన కెరీర్ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తుందని ఆశించానని అన్నారు. కానీ, ఊహించని విధంగా ఈ మార్పు తన కెరీర్పై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిందని చెప్పారు. ఆ తర్వాత పెద్దగా అవకాశాలు రాలేదని, సినిమాల నుంచి మెల్లగా దూరమయ్యానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
“కొన్ని సినిమాలు మన జీవితాన్ని పైకి తీసుకెళ్తాయి అని అనుకుంటాము. కానీ ఆశ్చర్యకరంగా అవి రివర్స్లో జరుగుతుంటాయి. నా విషయంలో అమ్మోరు, కబడి కబడి సినిమాలు అలాంటివే” అని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.