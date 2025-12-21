Oneplus 15T Launch Date: వన్ ప్లస్ కంపెనీ నుంచి మార్కెట్లోకి మరో అద్భుతమైన స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు పూర్తిగా మనం తెలుసుకుందాం.
Oneplus 15T Launch Date: వన్ ప్లస్ కంపెనీ మొబైల్ని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మరి కొద్ది రోజులు వెయిట్ చేస్తే.. వన్ప్లస్ నుంచి మరో కొత్త మొబైల్ అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా వన్ ప్లస్ కంపెనీ కనివిని ఎరగని డిజైన్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇది OnePlus 15T పేరుతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
గత కొద్ది రోజుల నుంచి జనవరి నెలలో విడుదల కాబోయే కొన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు ధరలు ఇతర వివరాలు లీక్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే OnePlus 15T స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి. దీన్నిబట్టి చూస్తే వన్ ప్లస్ కంపెనీ మిడిల్ బడ్జెట్ రేంజ్లోనే అద్భుతమైన డిజైన్లో కూడిన మొబైల్ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.
OnePlus 15T స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.3-అంగుళాల 1.5K ఫ్లాట్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా అందిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనిని కంపెనీ వచ్చే ఏడాదిలో చైనాలో మాత్రమే విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొదటగా చైనాలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చి.. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విడుదల చేసేందుకు యోచిస్తోంది.
ఈ OnePlus 15T స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన లీకైన వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీని వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh బ్యాటరీతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో లాంచ్ కాబోతోంది. ఇక ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ 6.78-అంగుళాల FHD+ 1.5K LTPO AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.
అలాగే ఈ డిస్ప్లే దాదాపు 1,800 nits గరిష్ట బ్రైట్నెస్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 840 GPU తో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా కలర్ OS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇక వెనక భాగంలో ఇది అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఫ్రంట్ భాగంలో వీడియో కాలింగ్ కోసం ఈ మొబైల్ కి 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా అందిస్తోంది. అయితే, కంపెనీ అతి త్వరలోనే ఈ OnePlus 15T స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన అంతర్జాతీయ లాంచింగ్ తేదీని కూడా ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.