Realme Neo 8 Launch Date In India Telugu: త్వరలో మార్కెట్లోకి రియల్మీ నియో 8 మొబైల్ లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Snapdragon 8 Gen 5 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Realme Neo 8 Launch Date In India: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ రియల్మీ మార్కెట్లోకి జనవరి నెలలో అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ రియల్మీ నియో 8 పేరుతో లాంచ్ చేసేందుకు యోచిస్తోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్లో లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. అయితే, కంపెనీ అధికారక ప్రకటనకు ముందే ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి.
ఈ రియల్మీ నియో 8 స్మార్ట్ఫోన్ గత సంవత్సరం డిసెంబర్ నెలలో లాంచ్ చేసిన రియల్మి నియో 7 మొబైల్కి సక్సెసర్గా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన లీక్ అయిన వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది 80W వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాబట్టి రోజంతా బాగా మొబైల్ వాడేవారికి ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
దీనిని కంపెనీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో రియల్మే GT 8 స్మార్ట్ఫోన్ పేరుతో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా బ్యాక్సెటప్లోని కెమెరా ప్రధాన కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులో సెక్యూరుటీ కోసం 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ను కూడా అందించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఇక Realme GT 8 Pro స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ గత నెలలో భారతదేశంలో లాంచ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.79-అంగుళాల QHD+ BOE Q10 ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో సపోర్ట్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా 2,000 నిట్ల వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్తో లాంచ్ అయ్యింది. ఈ మొబైల్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.