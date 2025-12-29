English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Realme Neo 8: 8,000mAh బ్యాటరీ, AMOLED డిస్‌ప్లేతో Realme Neo 8 మొబైల్ త్వరలో లాంచ్..

Realme Neo 8: 8,000mAh బ్యాటరీ, AMOLED డిస్‌ప్లేతో Realme Neo 8 మొబైల్ త్వరలో లాంచ్..


Realme Neo 8 Launch Date In India Telugu: త్వరలో మార్కెట్‌లోకి రియల్‌మీ నియో 8 మొబైల్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన Snapdragon 8 Gen 5 ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Realme Neo 8 Launch Date In India: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ రియల్‌మీ మార్కెట్‌లోకి జనవరి నెలలో అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ రియల్‌మీ నియో 8 పేరుతో లాంచ్‌ చేసేందుకు యోచిస్తోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్‌లో లాంచ్‌ చేయబోతున్నట్లు వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. అయితే, కంపెనీ అధికారక ప్రకటనకు ముందే ఫీచర్స్‌ కూడా లీక్‌ అయ్యాయి. 
 
1 /5

ఈ రియల్‌మీ నియో 8 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ గత సంవత్సరం డిసెంబర్‌ నెలలో లాంచ్‌ చేసిన రియల్‌మి నియో 7 మొబైల్‌కి సక్సెసర్‌గా అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా ప్రత్యేకమైన AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన లీక్‌ అయిన వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

2 /5

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 8,000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది 80W వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాబట్టి రోజంతా బాగా మొబైల్ వాడేవారికి ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.    

3 /5

దీనిని కంపెనీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో రియల్‌మే GT 8 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ పేరుతో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనుక భాగం చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా బ్యాక్‌సెటప్‌లోని కెమెరా ప్రధాన కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులో సెక్యూరుటీ కోసం 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్‌ను కూడా అందించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.   

4 /5

ఇక Realme GT 8 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ గత నెలలో భారతదేశంలో లాంచ్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.79-అంగుళాల QHD+ BOE Q10 ఫ్లెక్సిబుల్ AMOLED డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా 2,000 నిట్‌ల వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌తో లాంచ్‌ అయ్యింది. ఈ మొబైల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.   

5 /5

Realme Neo 8 Pro realme gt 8 Realme 8 Pro realme neo 8 Realme Gt 5 Pro

Next Gallery

Venkatesh Net Worth: 65 ఏళ్ల వయసులో వెంకటేష్ కి ఉన్న ఆస్తుల వివరాలు ఎంతో తెలుసా..!