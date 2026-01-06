English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vivo X200T Launch Date: ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరాతో Vivo X200T మొబైల్‌ లాంచ్.. ఫీచర్స్‌, ధర లీక్‌!

Vivo X200T Launch Date In India: మార్కెట్‌లోకి త్వరలో వివో X200T సిరీస్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది డిజైన్‌ పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ మోడల్స్‌కి సంబంధించిన లీక్‌ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Vivo X200T Launch Date In India Telugu: ప్రముఖ వివో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ త్వరలోనే భారత మొబైల్ వినియోగదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌ తెలుపబోతోంది. త్వరలోనే అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌తో ఫ్లాగ్‌షిప్‌ మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ వివో X200T పేరుతో లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది డైమెన్సిటీ 9300+ ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 
ఇప్పటికే త్వరలో విడుదల కాబోయే ఈ వీవో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) వెబ్‌సైట్‌లో కూడా కనిపించింది. దీనిని బట్టి చూస్తే ఈ మొబైల్ V2561 మోడల్‌ నెంబర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఇటీవలే అందుబాటులోకి వచ్చిన Vivo X200 FE మొబైల్‌కి రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్‌ కావచ్చని అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

ఈ Vivo X200T స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌లా విడుదల కాబోతున్నట్లు ఇటీవలే లీక్‌ అయిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ Vivo X200తో పాటు X200 Pro, Vivo X200T పేర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. వీటికి సంబంధించిన వివరాలు ఇటీవలే బ్లూటూత్ SIGలో కనిసించాయి. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన ఫ్రేమ్ ఇంటర్‌పోలేషన్ టెక్నాలజీ కూడా లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన విజువల్స్‌ కోసం ఇందులో AI ఫీచర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.  

ఈ Vivo X200T స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన స్పెషిఫికేషన్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ మొబైల్‌ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది Android 16 ఆధారంగా ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్ అవుతుంది. అలాగే ప్రీమియం కెమెరా సెటప్‌తో పాటు శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.  

ఇక ఇటీవలే విడుదలైన Vivo X200 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా అద్భుతమైన 6.31-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 5,000 నిట్‌ల గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో పాటు మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9300+ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే Android 15 ఆధారంగా Vivo FunTouch OS 15 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది.  

ఈ Vivo X200 FE స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 12GB ర్యామ్‌తో పాటు 256GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే దీని ధర రూ.54,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీంతో పాటు రెండవ స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ 16GB + 512GB స్టోరేజ్‌తో రూ.59,999తో లభిస్తోంది. ఇక దీని బ్యాక్‌ సైడ్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX921 లెన్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.   

