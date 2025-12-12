School Holiday: స్కూళ్లలో బాంబులు పెట్టిన ఆగంతకులు..అత్యవసరంగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

Amritsar Bomb Threat: స్కూళ్లలో బాంబులు పెట్టిన వార్త ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టిస్తోంది. బాంబు బెదిరింపులు వచ్చిన నేపథ్యంలో పంజాబ్ అమృత్సర్లోని పలు స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఇప్పుడీ వార్త పేరెంట్స్లో కలవరం మొదలైంది. స్కూళ్లలో కూడా తమ పిల్లలకు భద్రత లేదా అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
శుక్రవారం ఉదయం అమృత్సర్ నగరంలోని కొన్ని స్కూళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఆ బెదిరింపులను ఈమెయిల్స్ ద్వారా ఆయా పాఠశాలలకు వచ్చాయి. దీంతో అమృత్సర్ వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
దీంతో ఆ పట్టణంలోని చాలా వరకు పాఠశాలలకు అత్యవసరంగా సెలవును ప్రకటించి.. నిమిషాల్లో విద్యార్థులను వారి వారి ఇళ్లకు పంపించేశారు. వారి తల్లీ దండ్రులకు సమాచారాన్ని అందించారు. ఈ పరిణామంతో తల్లిదండ్రులలో ఒక్కసారిగా భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. అయితే స్కూళ్లలో ఏం జరుగుతుంది.. ఎందుకు అత్యవసరంగా సెలవు ఇవ్వాల్సి వచ్చిందనే ఆందోళనలో పేరెంట్స్ ఉన్నారు.
దీనిపై అమృత్సర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ వెంటనే స్పందించి.. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. స్కూళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు వచ్చిన సంగతి వాస్తవమే అని సీనియర్ పోలీస్ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. దీంతో వెంటనే సెలవు ఇవ్వాలని కమిషనర్ సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
బాంబు బెదిరింపుల నేపథ్యంలో పోలీసుల అంతా అప్రమత్తంగా ఉన్నారని.. ప్రతి స్కూల్కు ఓ గెజిటెడ్ అధికారిని నియమించి.. యాంటీ-సాబోటేజ్ తనిఖీలు చేస్తున్నామని కమిషనరేట్ ట్విట్టర్లో వెల్లడించింది.
అయితే ఈ మెయిల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే దానిపై ఇప్పుడు పోలీసులు కూపీ లాగుతున్నారు. గతంలో కొందరు ఆకతాయి విద్యార్థులు తమకు సెలవులు కావాలని ఇలా చేశారని.. ఇప్పుడు కూడా అదే మాదిరిగా జరిగి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.