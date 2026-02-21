English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Amulya Gowda Remuneration: గుండె నిండా గుడిగంటలు సీరియల్ బ్యూటీ మామూలుగా లేదుగా! మీనా ఒక్కరోజు సంపాదన ఎంతో తెలుసా?

Amulya Gowda Remuneration: 'గుండె నిండా గుడిగంటలు' సీరియల్ బ్యూటీ మామూలుగా లేదుగా! మీనా ఒక్కరోజు సంపాదన ఎంతో తెలుసా?

Amulya Gowda Remuneration News: బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు 'గుండె నిండా గుడిగంతలు' సీరియల్ ఎంత ఇష్టమో, అందులో మీనా పాత్రలో నటించే అమూల్య గౌడ అంటే అంతే క్రేజ్. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్లకు ఏమాత్రం తగ్గని పాపులారిటీ సొంతం చేసుకున్న ఈమె రెమ్యునరేషన్ గురించి ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది. 
1 /6

తెలుగు బుల్లితెరపై ప్రస్తుతం టాప్ టీఆర్పీ (TRP) రేటింగ్‌తో దూసుకుపోతున్న సీరియల్ 'గుండె నిండా గుడిగంతలు'. మధ్య తరగతి కుటుంబ కథాంశంతో సాగుతున్న ఈ సీరియల్‌లో మీనా - బాలు జోడికి విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ముఖ్యంగా మీనా పాత్రలో పద్ధతిగా కనిపిస్తూ, సహజమైన నటనతో ఆకట్టుకుంటున్న అమూల్య గౌడ కెరీర్ ఇప్పుడు పీక్ స్టేజ్‌లో ఉంది.

2 /6

అమూల్య గౌడకు ఉన్న పాపులారిటీ దృష్ట్యా ఆమె పారితోషికం కూడా అదే స్థాయిలో ఉంది. ఇండస్ట్రీ సమాచారం ప్రకారం.. అమూల్య గౌడ ఈ సీరియల్‌లో ఒక్క ఎపిసోడ్ కోసం సుమారు రూ.30,000 నుండి రూ.35,000 వరకు తీసుకుంటున్నారట. నెలలో షూటింగ్ రోజులను బట్టి చూస్తే, ఈమె సంపాదన స్టార్ హీరోయిన్ల రేంజ్‌లో ఉందని బుల్లితెర వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.

3 /6

అమూల్య గౌడ ప్రస్థానం మైసూర్ నుండి ప్రారంభమైంది. దాదాపు పదేళ్ల క్రితం కన్నడ సీరియల్ 'స్వాతి ముత్తు'తో కెరీర్ మొదలుపెట్టి, 'కోమలి' సీరియల్‌తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. 

4 /6

తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఈమె మొదట 'కార్తీక దీపం' సీరియల్ ద్వారా పరిచయమైంది. అందులో పెద్ద శౌర్య (రౌడీ బేబీ) పాత్రలో నటించి అందరినీ మెప్పించింది. 'గుండె నిండా గుడిగంతలు' సీరియల్‌లో మీనా పాత్ర ఈమె కెరీర్‌ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.

5 /6

సీరియల్‌లో నిండుగా చీరకట్టులో కనిపించే అమూల్య, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా గ్లామరస్ ఫోటోలతో హీటెక్కిస్తుంటుంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఈమె షేర్ చేసే మోడ్రన్ లుక్స్ నెటిజన్లను ఆశ్చర్యపరుస్తుంటాయి. 

6 /6

సంప్రదాయ నటనతో పాటు మోడ్రన్ లుక్స్‌ను కూడా ఈక్వల్‌గా మేనేజ్ చేయడం ఈమె స్పెషాలిటీ. టీవీ సీరియల్స్ ద్వారా వచ్చే గుర్తింపు సినిమా తారల కంటే తక్కువేమీ కాదని అమూల్య గౌడ నిరూపిస్తోంది. అందుకే ఆమెకు ఇప్పుడు డిమాండ్ కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగింది.

Gunde Ninda Gudi Gantalu Amulya Gowda Remuneration Amulya Omkar Gowda Actress Amulya Omkar Gowda Photos Gunde Ninda Gudi Gantalu Serial Gunde Ninda Gudi Gantalu Serial Meena

Next Gallery

TTD Booking New Rules. ఆన్‌లైన్‌లో తిరుపతి టికెట్ బుక్ చేయడం ఎలా..కొత్త నియమాలు ఇవే..!