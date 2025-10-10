Amy Jackson: ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్..పాలబుగ్గలు పోయి, ప్రేతకళ బయటకి వచ్చింది!

Amy Jackson Weight Loss: బ్రిటిష్ నటి అమీ జాక్సన్.. భారతీయ సినిమాల్లో చాలా సంచలనం సృష్టించింది. ఇటీవలి కాలంలో ఆమె పెద్దగా సినిమాల్లో నటించడం లేదు. ఆమె ఇటీవల తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో కొన్ని ఫోటోలను పోస్ట్ చేసింది. ఇవి ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
అమీ జాక్సన్ ఒక బ్రిటిష్ నటి. తమిళంలో ఆర్య నటించిన 'మద్రాసు పట్టణం' సినిమాను తెలుగులో '1947 ఏ లవ్ స్టోరీ' డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేశారు. ఇందులో ఆమె దొరసాని పాత్రలో నటించి మెప్పించింది.
అమీ జాక్సన్ డగ్లస్ కు చెందినవారు. తమిళ చిత్రాలలో నటించే అవకాశం వచ్చిన తర్వాత, ఆమె భారతీయ చిత్రాలలో నటించడం కొనసాగించింది. తెలుగులోనూ రామ్ చరణ్ సరసన 'ఎవడు' సినిమాలో కనువిందు చేసింది.
అమీ జాక్సన్ కొన్ని బాలీవుడ్ చిత్రాల్లో కూడా నటించింది. ఆమె తమిళంతో పాటు 'ఏక్ దీవానా థా' వంటి ఇతర భాషా చిత్రాల్లో కూడా నటించింది.
అమీ జాక్సన్ నటించిన రెండు తమిళ చిత్రాలు 'ఐ', '2.0', భారీ విజయాలు సాధించాయి. ఆమె చివరిసారిగా 'మెషిన్: చాప్టర్ 1' లో కనిపించింది. అప్పటి నుండి ఆమె చిత్ర పరిశ్రమలో పెద్దగా కనిపించలేదు.
అమీ జాక్సన్ ప్రతీక్ తో ప్రేమలో ఉంది. వారికి ఒక బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత వారు విడిపోయారు. ఆ తర్వాత నటుడు ఎడ్ వెస్ట్విక్ తో ప్రేమలో పడి అతనిని వివాహం చేసుకుంది. ఇటీవలే వారికి ఒక బిడ్డ కూడా పుట్టింది.
తన జీవితాన్ని తరచుగా అప్డేట్ చేసే అమీ జాక్సన్ ఇటీవల తన ఫోటోలను ఆన్లైన్లో షేర్ చేసింది. అందులో ఆమె బరువు తగ్గి పూర్తిగా రూపాంతరం చెందినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఇదే ఆ ఫోటో. అందులో అతని ముఖం వాచిపోయి, శరీరం సన్నగా ఉంది. ఈ ఫోటోలు ఇంటర్నెట్ లో వైరల్ అవుతున్నాయి.