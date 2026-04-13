Anamika Pravallika Jayam: 'జయం' సినిమాలో పనిమనిషి అనామిక గుర్తుందా? హీరోయిన్లనే తలదన్నే అందం..ఆమె ఇప్పుడెలా ఉందో తెలుసా!

Anamika Pravallika Jayam News: సినీ ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమంది నటీనటులు ఒకప్పుడు ఓ వెలుగు వెలిగి.. కొన్నేళ్లకు కనుమరగైపోయిన వాళ్లు ఎందరో ఉన్నారు. అలాంటి వారిలో ఒకరు ఈ అనామిక ప్రవళిక. ఈమె 'జయం' సినిమాలో విలన్ గోపీచంద్ గర్ల్ఫ్రెండ్ పాత్రలో నటించింది. అయితే ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఆమె ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.
'జయం' సినిమాలో విలన్ గోపీచంద్ గర్ల్ఫ్రెండ్ పాత్రలో నటించిన అమ్మాయి గుర్తుందా? సినిమాలో కొంటె చూపుతో గోపిచంద్పై ప్రేమను వ్యక్తం చేసే ఈ బ్యూటీ.. అప్పట్లో ఫేమస్ అయ్యింది. కానీ ఆరోజుల్లో సోషల్ మీడియా లేకపోవడం వల్ల ఆమె గురించి పెద్దగా విశేషాలు బయటకు రాలేదు. అయితే ఆమె పేరు అనామిక ప్రవళిక.
సినిమాల్లో హీరోయిన్ అవ్వాలనే ఆశతో హైదరాబాద్ వచ్చింది నటి అనామిక ప్రవళిక. అయితే అనుకున్న స్థాయిలో అవకాశాలు రాకపోవడంతో పాటు బోల్డ్ నటి అంటూ ముద్రపడింది.
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీతో పాటు తమిళంలోనూ అనామిక మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. కానీ, ఆ పాపులారిటీ ఆమెను హీరోయిన్గా నిలపలేకపోయాయి. సీరియల్ హీరోయిన్గా బుల్లితెరపై ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ బ్యూటీ అనే ధారవాహికల్లో నటించింది.
ఈటీవీలో వచ్చిన 'శిఖరం', మాటీవీలో వచ్చిన 'సీతామహాలక్ష్మీ' వంటి సీరియల్స్ అనామిక ప్రవళికకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి. ఇక 'ఆ రాత్రి', 'రూ.999 మాత్రమే', 'సంభవామి యుగే యుగే', 'పిల్ల దొరికితే పెళ్లి' ఇలా కొన్ని సినిమాల్లో నటించినా.. తేజ డైరెక్షన్లో విడుదలైన 'జయం' సినిమాలో ఓ వైపు పనిమనిషిగానూ.. గోపిచంద్ గర్ల్ఫ్రెండ్గానూ ఆమె నటనతో ఆకట్టుకుంది.
అయితే 'జయం' సినిమాలో బోల్డ్ రోల్ కారణంగా ఆమెకు వరుసు గ్లామర్ పాత్రల్లో నటించేందుకు ఆఫర్లు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో ఆమె హీరోయిన్గా అయ్యేందుకు సాధ్యం కాలేదు.
అనామిక ప్రవళిక ఇండస్ట్రీకి దూరమై 10 ఏళ్లకు పైగా అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈమె పెళ్లి చేసుకోని చెన్నైలో సిటిల్ అయ్యింది. అయితే తాజాగా ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.