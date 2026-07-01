Anandita Sundar Boyfriend: ప్రముఖ నటి ఖుష్బూ మొదటి కుమార్తె అవంతికకు ఇటీవలే ఘనంగా వివాహం జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఆ పెళ్లితో తన రెండో కుమార్తెతో ఉన్న వ్యక్తి గురించి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది.
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ఖుష్బూ కూతురు లవర్!
ఖుష్బూ తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక ప్రముఖ నటిగా ఎదిగింది. ఆ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఆమె ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించనప్పటికీ, అప్పుడప్పుడు సినిమాల్లో సహాయ పాత్రలు పోషించారు. సుందర్ సిక్ అనే వ్యక్తితో ఆమెకు పెళ్లి జరిగింది. వీరికి అవంతిక, అనందిక అనే ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు.
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ఖుష్బూ కూతురు లవర్!
అవంతిక మోడలింగ్ రంగంలో ఉండగా, ఆమె రెండవ కుమార్తె అనంతిత చిత్ర పరిశ్రమలో ఉంది. ఆమె మణిరత్నం రూపొందించిన కొన్ని చిత్రాలకు సహాయ దర్శకురాలిగా పనిచేసింది.
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ఖుష్బూ కూతురు లవర్!
అనందిత నిర్మించిన, ఇటీవల విడుదలైన 'డబుల్ ఆక్యుపెన్సీ' చిత్రం మంచి ఆదరణ పొందింది. ఇది కాకుండా, ఆమె మరికొన్ని సినిమా ప్రాజెక్ట్లతో కూడా బిజీగా ఉన్నారు.
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ఖుష్బూ కూతురు లవర్!
ఇటీవల అవంతిక వివాహం చేసుకుంది. ఆమె శ్రవణ్ శ్రీనివాసన్ను పెళ్లి చేసుకుంది. గోవాలో జరిగిన ఈ వివాహానికి చాలా మంది సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు. ఇందులో, తన పక్కన కూర్చున్న ఒక యువకుడికి అనంతిక తినిపిస్తున్న ఫోటో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతోంది. ఇతను అనంతిక బాయ్ఫ్రెండ్ అని కొందరు అంటున్నారు.
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ఖుష్బూ కూతురు లవర్!
ఈ యువకుడు ఆమె ప్రియుడని సూచించడానికి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. అతను ఖుష్బూ బంధువులలో ఒకరు కూడా కావచ్చు అనేది చాలామంది నెటిజన్లు అంటున్నారు.