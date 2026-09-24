/Anant Chaturdashi 2026: వ్రతం సమయంలో ఏం తినాలి? ఏం చేయకూడదు?

Anant Chaturdashi 2026: హిందూ సంప్రదాయంలో అనంత చతుర్దశికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. 2026లో అనంత చతుర్దశిని సెప్టెంబర్ 25న శుక్రవారం జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున శ్రీమహావిష్ణువును అనంత రూపంలో భక్తులు పూజిస్తారు. చాలా మంది భక్తులు ఈ రోజు ఉపవాసం ఉండి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. అలాగే అనంత సూత్రాన్ని 14 ముడులతో కట్టుకోవడం ఈ పండుగలో ముఖ్యమైన ఆచారం.
అనంత చతుర్దశి రోజే గణేష్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు కూడా ముగుస్తాయి. ఈ సందర్భంగా గణపతి నిమజ్జనం నిర్వహిస్తారు. అందుకే ఈ రోజుకు మరింత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
2026 సెప్టెంబర్ 24 రాత్రి సుమారు 11:18 గంటలకు చతుర్దశి తిథి ప్రారంభమై, సెప్టెంబర్ 25 రాత్రి 11:06 గంటలకు ముగుస్తుంది. సూర్యోదయ సమయంలో చతుర్దశి ఉండటంతో సెప్టెంబర్ 25న వ్రతాన్ని పాటిస్తారు.
వ్రతం చేసే విధానం కుటుంబం, ప్రాంతీయ సంప్రదాయాలను బట్టి మారుతుంది. కొందరు భక్తులు రోజంతా పండ్లు మాత్రమే తీసుకుంటారు. మరికొందరు పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఒక్కసారి మాత్రమే భోజనం చేస్తారు. పండ్ల ఉపవాసం చేసే వారు అరటి, ఆపిల్, కొబ్బరి వంటి పండ్లు తీసుకోవచ్చు. పాలు, ఇంట్లో తయారు చేసిన పెరుగు, డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా సంప్రదాయం ప్రకారం తీసుకోవచ్చు. సగ్గుబియ్యం, మఖానా వంటి వాటితో చేసిన వంటకాలను కూడా కొన్ని కుటుంబాల్లో తీసుకుంటారు. అనంత చతుర్దశి వ్రతాన్ని అందరూ ఒకే విధంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కుటుంబంలో తరతరాలుగా పాటిస్తున్న పద్ధతిని అనుసరించడం మంచిది.
వ్రత సమయంలో మాంసాహారం, మద్యం, ఉల్లి, వెల్లుల్లిని సాధారణంగా దూరంగా ఉంచుతారు. ఎక్కువ మసాలా, బరువైన ఆహారాన్ని కూడా తీసుకోకుండా సాత్వికమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఆనవాయితీ.
పూరీ, పాయసం, హల్వా వంటి ఇంట్లో తయారు చేసిన స్వీట్లను కొన్ని ప్రాంతాల్లో నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. 14 ముడులతో అనంత సూత్రం కట్టడం వల్ల 14 సంఖ్యకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. అందుకే కొన్ని కుటుంబాల్లో 14 పూరీలు లేదా 14 రకాల నైవేద్యాలను సమర్పించే సంప్రదాయం కూడా ఉంది. పూజ, అనంత వ్రత కథ వినడం, నైవేద్యం సమర్పించడం, అనంత సూత్రం ధరించడం వంటి ఆచారాలను భక్తులు పాటిస్తారు. పూజ పూర్తయ్యాక ప్రసాదాన్ని పంచుకుని, తమ కుటుంబ సంప్రదాయం ప్రకారం ఉపవాసాన్ని ముగిస్తారు.