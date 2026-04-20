Ananya Nagalla Instagram Subscription: అనన్య నాగళ్ల హాట్ కంటెంట్.. ఆ కారణం వల్లే మొదలుపెట్టాను అని క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోయిన్!

Ananya Nagalla Instagram: టాలీవుడ్లో ఈమధ్య ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీచర్ గురించి ఎన్నో వాదనలు వినిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఫీచర్ ద్వారా సెలబ్రిటీలు తమ అభిమానులకు ప్రత్యేక కంటెంట్ అందిస్తున్నారు. నెలకు కొంత మొత్తాన్ని చెల్లిస్తే ఫొటోలు, వీడియోలు, లైవ్ చాట్స్ వంటి ప్రత్యేక విషయాలు చూడొచ్చు. ఇదే కారణంగా చాలామంది హీరోయిన్లు, యాంకర్లు ఈ ఫీచర్ను ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టారు.
ఈ నేపథ్యంలో యంగ్ హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ల పేరు కూడా వైరల్ అయింది. ఆమె కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రారంభించడంతో సోషల్ మీడియాలో చర్చలు మొదలయ్యాయి. కొందరు “ఇప్పుడు ఆమె కూడా హాట్ కంటెంట్ ఇస్తుందా?” అంటూ కామెంట్లు చేశారు. మరికొందరు ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. ఇలా విభిన్న అభిప్రాయాలు రావడంతో ఈ విషయం హాట్ టాపిక్ అయింది.
ఈ విమర్శలపై అనన్య నాగళ్ల స్పందించారు. తాను ఈ ఫీచర్ను డబ్బు కోసం లేదా గ్లామర్ కంటెంట్ కోసం ప్రారంభించలేదని స్పష్టం చేశారు. అభిమానులతో దగ్గరగా ఉండేందుకు మాత్రమే ఇది ప్రారంభించానని చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె ఒక వీడియో ద్వారా వివరించారు.
అనన్య చెప్పిన ప్రకారం, తన సబ్స్క్రిప్షన్లో సాధారణంగా కనిపించని విషయాలు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. తన దినచర్య, ఆలోచనలు, ఆధ్యాత్మిక విషయాలు వంటి పాజిటివ్ కంటెంట్ ఇవ్వాలనేది ఆమె ఉద్దేశమట. ఉదాహరణకు, “ఓం నమః శివాయ” మంత్రాన్ని 21 రోజుల పాటు జపిస్తే మనసుకు ప్రశాంతత వస్తుందని ఆమె చెప్పిన వీడియో కూడా షేర్ చేశారు. దీని ద్వారా తాను ఎలాంటి అసభ్యకర లేదా సంచలన కంటెంట్ ఇవ్వడం లేదని స్పష్టంగా తెలిపారు.
ఇటీవల సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే చాలామందికి గ్లామర్ కంటెంట్ అనే భావన ఏర్పడింది. అందుకే అనన్యపై కూడా అలాంటి కామెంట్లు వచ్చాయి. కానీ ఆమె మాత్రం దీనిని ఒక క్లోజ్ కమ్యూనిటీలా ఉపయోగించాలని భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు. అంటే అభిమానులతో నేరుగా మాట్లాడటం, మంచి విషయాలు పంచుకోవడమే తన లక్ష్యం.
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఆమె వకీల్ సాబ్, మల్లేశం వంటి చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు పొందింది. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా కొత్తగా అభిమానులతో కనెక్ట్ అవ్వాలని ప్రయత్నిస్తోంది. ఆమె వివరణ తర్వాత ఈ వివాదం తగ్గుతుందా లేదా మరింత పెరుగుతుందా అనేది చూడాలి.