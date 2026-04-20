Ananya Nagalla:కాంట్రవర్సిలో అనన్య నాగళ్ల.. క్లారిటీ ఇచ్చిన వకీల్ సాబ్ భామ..

Ananya Nagalla controversy: అనన్య నాగళ్ల గురించి చెప్పాలంటే అసలుసిసలు పదహారాణాల తెలుగు భామ. అందుకే ఈమెకు తెలుగులో పెద్ద ఆఫర్స్ రావడం లేదనే టాక్ ఉంది. అప్పట్లో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘వకీల్ సాబ్’ సినిమాతో ఈమె గురించి అందరికీ తెలిసింది. ఆ తర్వాత తెలుగులో వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతుంది. తాజాగా ఈ భామ ఓ కాంట్రవర్సీతో వార్తల్లో వ్యక్తిగా నిలిచింది.
Ananya Nagalla : ఈ మధ్య కాలంలో కొందరు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్యూసర్లు, సెలబ్రిటీలు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లోని సబ్ స్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ ద్వారా 390 రూపాయలకి ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ అంటూ కొత్త పోకడలు మొదలు పెట్టారు. అయితే అదే తరహాలో టాలీవుడ్ హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ళ ఇంస్టాగ్రామ్ లో సబ్ సెక్షన్ ఆప్షన్ తీసుకోవడంపై అనేక రకాల వాదనలు మొదలయ్యాయి.
ఈ సబ్ స్క్రిప్షన్ పై ద్వారా నా అభిమానులకు, ప్రజలకు మరింత చేరువ కావడం కోసమే నేను ఈ ఆప్షన్ ఎంచుకున్నట్టు అనన్య నాగళ్ల క్లారిటీ ఇచ్చింది. తద్వారా తనకు సంబంధించిన వివరాలను ప్రేక్షకులను అభిమానులకు అందించే ఉద్దేశ్యంతో ఈ సబ్ సెప్షన్ ఆప్షన్ తీసుకున్నట్టు క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ సందర్భంగా 21 రోజుల పాటు రోజుకు 108 సార్లు 'ఓం నమః శివాయ' అనుకుంటూ జపం చేయడం ద్వారా మనశ్శాంతిగా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు.
అలా ఎవరైతే 21 రోజుల పాటు జపం చేస్తారో వారికి సర్ప్రైజ్ కూడా ప్లాన్ చేద్దాం అంటూ తెలిపింది. అయితే ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో అనన్య నాగళ్ల ఇంస్టాగ్రామ్ సబ్ స్క్రిప్షన్ పై ఉన్న అపోహలకు చెక్ పెట్టింది.అనన్య నాగళ్ల.. తెలుగులో చేనేత కార్మికుడు పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత చింతకింది మల్లేశం లైఫ్ పై తెరకెక్కిన ‘మల్లేశం’ సినిమాతో కథానాయికగా పరిచయం అయింది.
ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన 'వకీల్ సాబ్'లో లీడ్ రోల్తో మాస్ లో మంచి ఫేమ్ సంపాదించుకంది. ఎన్ని సినిమాల్లో రానీ గుర్తింపు పవన్ కళ్యాణ్ కథానాయకుడిగా నటించిన వకీల్ సాబ్ చిత్రంతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. హీరోయిన్ పాత్రల కోసం ఎదురు చూడకుండా.. క్యారెక్టర్ డిమాండ్ మేరకు నటిస్తూ తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
నితిన్ మేస్ట్రోతో పాటు సమంత శాకుంతలం చిత్రాల్లో కీలక పాత్రల్లో నటించినా..అనన్యకు పెద్దగా ఒరిగిందేమి లేదు. ఈమెది తెలంగాణ ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి. అంతేకాదు ఇబ్రహీం పట్నానికి చెందిన రాజా మహేంద్ర కాలేజీలో ఇంజినీరింగ్ చదివింది. ఈమె ఆగష్టు 1న జన్మించింది. వికీపీడియాలో మాత్రం 8 జనవరి 1996 అని ఉంది.
సినిమాల్లో రాకముందు ఈమె ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఇన్ఫోసిస్లో కొంత కాలం పనిచేశారు. ఆ తర్వాత సినిమాలపై ఇంట్రెస్ట్ తో తో ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసింది. అనన్య నాగళ్ల కెరీర్ ప్రారంభంలో పలు షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో యాక్ట్ చేసింది. అందులో ఈమె నటించిన 'షాదీ' అనే షార్ట్ చిత్రంలోని యాక్టింగ్ కు నటనకు సైమా అవార్డ్కు నామినేట్ అయింది. చివరగా ‘శ్రీకాకుళం షెర్లాక్ హోమ్స్’ చిత్రంలో నటించింది. ప్రస్తుతం లేచింది మహిళా లోకం సహా పలు చిత్రాలు ఈమె చేతిలో ఉన్నాయి.