Ananya Nagalla: పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ ఎర్రని..షేపులతో చెడుగుడు ఆడేస్తుంది!

Ananya Nagalla Photos: హీరోయిన్గా తొలి చిత్రం 'మల్లేశం'తోనే అలరించిన అనన్య నాగళ్ల.. ఆ తర్వాత 'వకీల్ సాబ్'తో ఫేమస్ అయ్యింది. ఈమె ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో అందమైన ఫొటోలను షేర్ చేసింది. అందాల ఆరబోస్తూ ఎన్నో హొయలు పోతుందీ బ్యూటీ.
'మల్లేశం' సినిమాతో తెలుగు తెరకు హీరోయిన్గా పరిచయమైంది అనన్య నాగళ్ల. తొలి సినిమా నటనతో ప్రేక్షకులలో తనదైన ముద్ర వేసేసింది.
పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'వకీల్ సాబ్' చిత్రంతో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువైంది
ఆ తర్వాత అనేక సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది. 'మాస్ట్రో', 'శాకుంతలం', 'డార్లింగ్' వంటి సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది
'పొట్టేల్' సినిమాలోని నటనతో కుర్రకారుతో పాటు సినీ విమర్శకుల ప్రశంసలను అందుకుంది.
తరచూ సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు షేర్ చేసే అనన్య నాగళ్ల.. తాజాగా కొన్ని గ్లామర్, బోల్డ్ ఫొటోలు షేర్ చేసింది