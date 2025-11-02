English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ananya Nagalla: పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ ఎర్రని..షేపులతో చెడుగుడు ఆడేస్తుంది!

Ananya Nagalla Photos: హీరోయిన్‌గా తొలి చిత్రం 'మల్లేశం'తోనే అలరించిన అనన్య నాగళ్ల.. ఆ తర్వాత 'వకీల్ సాబ్'తో ఫేమస్ అయ్యింది. ఈమె ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో అందమైన ఫొటోలను షేర్ చేసింది. అందాల ఆరబోస్తూ ఎన్నో హొయలు పోతుందీ బ్యూటీ.
1 /6

2 /6

'మల్లేశం' సినిమాతో తెలుగు తెరకు హీరోయిన్‌గా పరిచయమైంది అనన్య నాగళ్ల. తొలి సినిమా నటనతో ప్రేక్షకులలో తనదైన ముద్ర వేసేసింది. 

3 /6

పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'వకీల్ సాబ్' చిత్రంతో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువైంది

4 /6

ఆ తర్వాత అనేక సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది. 'మాస్ట్రో', 'శాకుంతలం', 'డార్లింగ్' వంటి సినిమాల్లో నటించి మెప్పించింది

5 /6

'పొట్టేల్' సినిమాలోని నటనతో కుర్రకారుతో పాటు సినీ విమర్శకుల ప్రశంసలను అందుకుంది.

6 /6

తరచూ సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు షేర్ చేసే అనన్య నాగళ్ల.. తాజాగా కొన్ని గ్లామర్, బోల్డ్ ఫొటోలు షేర్ చేసింది

