Ananya Nagalla Subscription Income: ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రస్తుతం అందమైన అమ్మాయిల సబ్స్క్రిప్షన్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. సోషల్ మీడియాలోని ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు వారివారి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాల్లో సబ్స్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ పెట్టుకొని డబ్బును ఆర్జిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అదే దారిలో ప్రముఖ నటి అనన్య నాగళ్ల చేరింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రస్తుతం అందమైన అమ్మాయిల సబ్స్క్రిప్షన్ ట్రెండ్ నడుస్తోంది. సోషల్ మీడియాలోని ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు వారివారి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాల్లో సబ్స్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ పెట్టుకొని..అందులో ఫ్యాన్స్కు ఎక్స్క్లూజివ్గా హాట్ ఫొటోలు, వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ డబ్బును ఆర్జిస్తున్నారు.
ఇదే విషయమై ఇటీవలే యాంకర్ విష్ణుప్రియ వార్తల్లో నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే దారిలో ప్రముఖ నటి అనన్య నాగళ్ల చేరింది. ఆమె కూడా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాల్లో సబ్స్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ను మొదలెట్టేసింది.
సినిమాలపై ఆసక్తితో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ మానేసి తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టింది నటి అనన్య నాగళ్ల. తొలుత షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో నటించింది. తన అందంలో కుర్రాళ్లను ఆకర్షించే ఈ భామ తొలి సినిమాతోనే (మల్లేశం) టాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల మనసును దోచేసింది. ఆ తర్వాత పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'వకీల్ సాబ్' చిత్రం ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింతగా దగ్గరైంది.
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లుగా చెప్పుకునే ముద్దుగుమ్మలు ఇటీవలే సబ్స్క్రిప్షన్ ట్రెండ్ను మొదలెట్టారు. అయితే ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం నెలకు రూ.390 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. అలా డబ్బు వసూలు చేసిన ముద్దుగుమ్మలు వారి వ్యక్తిగత విశేషాలు, గ్లామర్ ఫొటోలతో పాటు వీడియోలను అందులో షేర్ చేస్తున్నారు. అది ఎక్స్క్లూజివ్ కంటెంట్ అంటూ కుర్రకారును ఊరిస్తున్నారు.
ఇదే విషయమై ఇటీవలే యాంకర్ విష్ణుప్రియపై కేసు నమోదు అయ్యింది. ఆమె తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో గ్లామర్ డోస్ పెంచేసి.. మితిమీరిన ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తుందని ఓ విద్యార్థి సంఘం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా విష్ణుప్రియ నెలకు రూ.19 లక్షల వరకు సంపాదిస్తుందన్న వార్త ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అయ్యింది.
దీంతో ఇప్పుడు ఎవరెవరు సబ్స్క్రిప్షన్ కంటెంట్ సేల్ చేస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ తెగ వెతికేస్తున్నారు. దీంతో హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ల కూడా తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆ విధమైన కంటెంట్ను పోస్ట్ చేస్తుందని తెలిసింది.
హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ల ఒక్కో మనిషికి రూ.390లకి సబ్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చి.. వారి నుంచి డబ్బును సంపాదించడం స్టార్ట్ చేసింది. ఆమె కూడా అందులో గ్లామర్ ఫొటోలు పెట్టడం మొదలెట్టింది. ఆమెకు ప్రస్తుతం 711 మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ద్వారా ఆమె నెలకు రూ.2.80 లక్షలు సంపాదిస్తున్నట్లు సమాచారం.