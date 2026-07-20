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Ananya Panday: స్టేజ్‌పై అసౌకర్యంగా కనిపించిన అనన్య.. అతను మిస్ బిహేవ్ చేయడం వల్లే ఇదంతా?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 20, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:29 PM IST

Ananya Panday:ముంబైలో జరిగిన ఓ ఫ్యాషన్ షోలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్ అనన్య పాండే అసౌకర్యానికి గురైనట్లు కనిపించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు.

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అనన్య పాండే ఫ్యాషన్ షో

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ అనన్య పాండే మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఈసారి ఆమె సినిమా కారణంగా కాదు, ముంబైలో జరిగిన ఓ ఫ్యాషన్ షోలో చోటుచేసుకున్న ఘటన వల్ల సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారారు. ఈ కార్యక్రమంలో జరిగిన ఒక సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.  

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ముంబై ఫ్యాషన్ షో

అనన్య పాండే ప్రముఖ నటుడు చంకీ పాండే కుమార్తెగా సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టారు. స్టూడెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 2 సినిమాతో హీరోయిన్‌గా పరిచయమైన ఆమె, ఆ తర్వాత పలు బాలీవుడ్ చిత్రాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. సినిమాలతో పాటు తన ఫ్యాషన్ స్టైల్, సోషల్ మీడియా పోస్టులతో కూడా ఎప్పుడూ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంటారు.  

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గౌరవ్ గుప్తా

ఇటీవల ముంబైలో ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ గౌరవ్ గుప్తా నిర్వహించిన ఫ్యాషన్ షోలో అనన్య పాల్గొన్నారు. తెల్లని బ్రైడల్ లెహంగా ధరించి ర్యాంప్‌పై వాక్ చేసి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. షో ముగిసిన తర్వాత డిజైనర్‌తో కలిసి ఫోటోగ్రాఫర్లకు పోజులు ఇచ్చారు.అయితే అదే సమయంలో గౌరవ్ గుప్తా అనన్య నడుము వద్ద చేయి పెట్టినట్లు వీడియోలో కనిపించింది. ఆ క్షణంలో అనన్య కొంత అసౌకర్యంగా ఫీలైనట్లు పలువురు నెటిజన్లు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. వెంటనే ఆమె కొద్దిగా పక్కకు జరిగి, నవ్వుతూ పరిస్థితిని సర్దిచెప్పే ప్రయత్నం చేసినట్లు వీడియోలో కనిపిస్తోంది.

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అనన్య పాండే వైరల్ వీడియో

ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొందరు డిజైనర్ ప్రవర్తనపై విమర్శలు చేస్తుండగా, మరికొందరు వీడియో ఆధారంగా పూర్తి విషయాన్ని నిర్ణయించడం సరైంది కాదని అంటున్నారు. అందుబాటులో ఉన్న వీడియోతో మాత్రమే మొత్తం ఘటనపై స్పష్టమైన నిర్ణయానికి రావడం కష్టం అని కూడా పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.  

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అనన్య పాండే

ఇక అనన్య పాండే మాత్రం ఈ ఘటనపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. గౌరవ్ గుప్తా కూడా దీనిపై స్పందించలేదు. వారి స్పందన కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అవుతూ చర్చకు దారితీస్తోంది. అధికారిక వివరణ వచ్చే వరకు ఈ ఘటనపై వస్తున్న వార్తలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని పలువురు సూచిస్తున్నారు.

TAGS:
Ananya Panday
Ananya Panday viral video
Gaurav Gupta
Mumbai Fashion Show
Ananya Panday fashion show
Bollywood news
Viral video

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