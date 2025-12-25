English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Anasuya Vs Shivaji: మీ సానుభూతి నాకు అవసంరంలేదు.!. శివాజీ వివాదంపై మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన అనసూయ.. ఏమనిందంటే..?

Anasuya Vs Shivaji: మీ సానుభూతి నాకు అవసంరంలేదు.!. శివాజీ వివాదంపై మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన అనసూయ.. ఏమనిందంటే..?

Anasuya Bharadwaj fires on Actor Shivaji: పాత ఆలోచనల నుంచి ఇప్పటికైన బైటకు రావాలని నటి అనసూయ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా  మరోసారి శివాజీకి తన గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరంలేదని ఇచ్చిపడేశారు.
 
1 /6

ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ చూసిన శివాజీ హీరోయిన్ ల డ్రెస్సింగ్ పై చేసిన వ్యాఖ్యల దుమారంపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కొంత మంది శివాజీనీ సపోర్ట్ చేస్తుండగా మరికొంత మంది మాత్రం ఆయనకు కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు. అయితే.. ఇటీవల శివాజీ మీడియా దండోరా ఈవెంట్లో మరోసారి తన వ్యాఖ్యల పట్ల తీవ్ర ఆవేదనవ్యక్తం చేస్తు సారీ కూడా చెప్పారు.   

2 /6

అదే విధంగా అనసూయ, చిన్మయి చేసిన వ్యాఖ్యలపై కూడా ఒకింత సెటైరిక్ గా మాట్లాడారు. అనసూయను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. మీ రుణం తీర్చుకునే అవకాశం తనకు ఆ దేవుడు ఇవ్వాలని కూడా మాట్లాడారు.  దీనిపై  అనసూయ మరోసారి ఘాటుగా రిప్లై ఇచ్చారు. అంటే శివాజీ ప్రకారం పబ్లిక్ లో వెళ్లినప్పుడు తనకు ఏదైన జరిగితే శివాజీ సింపతి చూపిస్తు మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నారు. కానీ తనకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ, తన భర్త ఉన్నారని శివాజీ లాంటి వ్యక్తి అస్సలు తనకు అవసరంలేదని ఏకీపారేశారు.

3 /6

అంతే కాకుండా హీరోయిన్లు పొట్టిదుస్తులపై మాట్లాడేకన్న.. మగాళ్లు కొంత మంది పశువుల్లా అమ్మాయిలపై పడకుండా వారిని కంట్రోల్ లో ఉండాలని ఎందుకు చెప్పలేదని అనసూయ కౌంటర్ లు వేశారు.  శివాజీ లాంటి సంకుచిత మనస్తత్వం ఉన్నవారి సపోర్ట్ తనకు అవసరంలేదని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

4 /6

శివాజీ ప్రెస్ మీట్ లో తనను బాధితుడిగా చూపించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారన్నారు.  అంతటితో ఆగకుండా శివాజీ వ్యాఖ్యలను వ్యక్తిగతంగా కాకుండా... మొత్తం మహిళలపై చేసిన వ్యాఖ్యలుగా ఆమె అభివర్ణించారు.ఈ క్రమంలో పాత తరం ఆలోచనల నుంచి బైటకు వచ్చి ఉన్నతంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

5 /6

తాను ఇప్పుడే కాదు.. ఎప్పుడు కూడా తన అభిప్రాయంను ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వ్యక్తం చేస్తునే ఉంటాన్నారు. కొంత మంది తనను ఎదుర్కొలేక ఏజ్ అంటూ ఇతర విధాలుగా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వాటి గురించి అస్సలు పట్టించుకోనని అనసూయ తనదైన శైలీలో శివాజీ వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ లు వేశారు.

6 /6

ఇదిలా  ఉండగా శివాజీ వ్యాఖ్యలపై ప్రస్తుతం కొంత మంది ఆయనను సపోర్ట్ కూడా చేస్తున్నారు. అసలు ఆ అంశంను ఎందుకంట పెద్దది చేస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ చేసి, వీడియోలు రీలీజ్ చేస్తున్నారు. పూర్తిగా నగ్నంగా మారిపోంది.. నష్టవ ఎవరికి అంటూ కూడా కొంత మంది చాలా సెటైరిక్ గా శివాజీ అంశంపై మాట్లాడుతున్నారు. మొత్తంగా శివాజీ అంశం ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీతో పాటు సోషల్ మీడియాలో కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  

Anasuya Bharadwaj Sivaji on anasuya Actor Shivaji Dhandoraa Movie Heroine dressing sense controversy sivaji controversy Telugu actress Tolly wood Sivaji vs Anasuya

Next Gallery

Iqoo Z11 Turbo: 7,600mAh బ్యాటరీతో Iqoo కొత్త మొబైల్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!