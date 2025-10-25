Anasuya Bharadwaj: ఫైనల్ గా అతనికి బ్రేకప్ చెప్పేసిన అనసూయ.. ఎన్నో రోజుల బంధం ముగిసింది అంటూ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anasuya Breakup 
అనసూయ భరద్వాజ్ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా మొదలైన ఆమె ప్రయాణం నేడు సినీ పరిశ్రమలో కూడా మంచి స్థానం సంపాదించింది. మాటల్లో మాధుర్యం.. స్టైల్లో ప్రత్యేకత ఉన్న అనసూయ ఎప్పుడూ సినిమాల ద్వారా లేకపోతే సోషల్ మీడియా ద్వారా వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది.
టీవీ కార్యక్రమాల్లో అనసూయ చేసే యాంకరింగ్, స్టేజ్‌పై చేసే వినోదం.. తెలుగు ప్రేక్షకులను బాగా అలరిస్తాయి. తెలుగులో ప్రసిద్ధి పొందిన కామెడీ కార్యక్రమం జబర్దస్త్ ద్వారా ఆమె ఎంతో పేరు సంపాదించుకుంది. అక్కడి నుంచి ఆమె కెరీర్ కొత్త దారుల్లో ముందుకెళ్లింది.

యాంకర్‌గా మాత్రమే కాకుండా నటిగా కూడా ఆమె మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. చిన్న పాత్రలతో మొదలై, ఇప్పుడు సినిమాల్లో ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషిస్తుంది. రంగస్థలం సినిమాలో ..ఆమె చేసిన రంగమ్మత్త పాత్రను ప్రేక్షకులు ఇప్పటికీ గుర్తుంచుకున్నారు. ఆ పాత్రతో ఆమెకు సినీ రంగంలో బలమైన స్థానం ఏర్పడింది.  

తర్వాత కూడా పుష్ప, పుష్ప 2 వంటి భారీ సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను మెప్పించింది. ఇటీవల వచ్చిన అరి వంటి సినిమాల్లో.. కూడా ఆమె నటన ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా అనసూయ సోషల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉంటుంది. ఫోటోలు, వీడియోలు పంచుకుంటూ.. తన అభిమానులతో తరచూ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది.

ఇటీవల ఆమె చేసిన ఒక సోషల్ మీడియా పోస్టు అందరిలో ఆసక్తి రేకెత్తించింది. చాలా సంవత్సరాలుగా ఆమెతో కలిసి పని చేసిన తన మేనేజర్ మహేంద్ర.. గురించి ఒక భావోద్వేగమైన నోటు రాసింది. ఆయన ఇక నుంచి తన మేనేజర్‌గా పని చేయరని తెలిపింది.

అనసూయ తన హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలను వ్యక్తం చేసింది. “నాకు మేనేజర్‌గా ఎంతోకాలం పనిచేసిన మిస్టర్ మహేంద్ర ఇప్పుడు రిలీవ్ అవుతున్నారు. ఈ వృత్తిపరమైన ప్రయాణం నాకు చాలానే నేర్పింది. ఇన్నాళ్ల మా అనుబంధంలో ఎన్నో విష‌యాలు నేర్చుకున్నాం. సమయం, కృషి, అంకితభావం చూపిన మహేంద్రకు ధన్యవాదాలు” అని పేర్కొంది. ఇకపై అధికారిక విషయాల కోసం.. ఒక ఇమెయిల్ వివరాలను కూడా తెలిపింది. ఈ సందేశం ద్వారా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న పని సంబంధానికి ముగింపు పలికింది.

