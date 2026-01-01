Anasuya Bikini: తగ్గేదేలే అంటున్న యాంకర్ అనసూయ..బికినీ ఫోటోలతో విమర్శలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!

Anasuya Bharadwaj Bikini: టాలీవుడ్ నటి, పాపులర్ యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. తనపై వచ్చే నెగెటివిటీని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా, తనదైన శైలిలో సమాధానమిస్తూ ఇటీవలే వార్తల్లో నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే వివాదానికి అగ్గి రాజేస్తున్నట్లుగా అనసూయ కొన్ని ఫొటోలను షేర్ చేసింది. ఇంతకీ ఆ సంగతి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇప్పుడు అదే వివాదానికి అగ్గి రాజేస్తున్నట్లుగా అనసూయ కొన్ని ఫొటోలను షేర్ చేసింది. ఇంతకీ ఆ సంగతి ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇటీవల నటుడు శివాజీ హీరోయిన్ల డ్రస్సింగ్, బాడీ పార్ట్స్పై చేసిన కొన్ని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు పరిశ్రమలో పెద్ద దుమారాన్నే రేపాయి. శివాజీ వ్యాఖ్యలను యాంకర్ అనసూయ తీవ్రంగా ఖండించింది. మహిళల పట్ల అలా మాట్లాడటం తప్పు అని గట్టిగా వాదించింది.
అయితే ఈ వివాదంలో శివాజీకి మద్దతుగా నిలిచిన కొందరు నెటిజన్లు, అనసూయనే టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలకు దిగారు. "ముందు మీరు పద్ధతిగా దుస్తులు వేసుకోవడం నేర్చుకోండి" అంటూ ఆమెకు ఉచిత సలహాలు ఇస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతున్నారు.
సాధారణంగా ఇలాంటి ట్రోలింగ్ ఎదురైనప్పుడు చాలా మంది సైలెంట్గా ఉంటారు. కానీ, అనసూయ మాత్రం "తగ్గేదేలే" అంటోంది. విమర్శలు చేస్తున్న వారికి షాక్ ఇస్తూ, తాజాగా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో కొన్ని బికినీలోని హాట్ ఫోటోలను షేర్ చేసింది. తన భర్తతో కలిసి స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫోటోలను ఆమె పోస్ట్ చేసింది.
బికినీలో ఉన్న ఈ ఫోటోలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తున్నాయి. తన వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛలో ఎవరూ జోక్యం చేసుకోలేరని, తనకు నచ్చినట్లుగానే జీవిస్తానని ఈ ఫోటోల ద్వారా ఆమె మరోసారి పరోక్షంగా స్పష్టం చేసినట్లు అయ్యింది.
ప్రస్తుతం అనసూయ షేర్ చేసిన ఈ ఫోటోలు కుర్రకారుకు చెమటలు పట్టిస్తూ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒక వర్గం ఆమె ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటుంటే, మరో వర్గం మాత్రం ఇంకా విమర్శలు చేస్తూనే ఉంది.
ఏది ఏమైనా, అనసూయ మాత్రం తనపై వచ్చే నెగెటివిటీని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటుందని మరోసారి నిరూపించింది.