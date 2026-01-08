Anasuya Bharadwaj: నేను కారణ జన్మురాలిని.!. శివాజీ రచ్చవేళ మరో బాంబు పేల్చిన అనసూయ..

Anasuya Bharadwaj chit chat with fans: కొంత మంది కావాలని తనను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని వారిని పట్టించుకోనని అనసూయ చెప్పారు. మొత్తంగా అనసూయ తన ఇన్ స్టాలో అభిమానులతో చిట్ చాట్ లో పాల్గొన్నారు. తాను ఒక కారణ జన్మురాలినని చెప్పుకున్నారు.
అనసూయ ఇటీవల ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీలతోనే వార్తలలో ఉంటున్నారు. శివాజీ వివాదం మొదలైనప్పటి నుంచి అనసూయ కల్గజేసుకుని ఆమెను అన్నట్లు ట్విట్ లు పెడుతూ, ఇన్ స్టాలో స్టోరీ పెడుతూ నిప్పులు రాజేసింది.
ఇక మొత్తంగా అనసూయ వర్సెస్ శివాజీ వివాదం టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే.దీనిలో చాలా మంది శివాజికి సపోర్ట్ చేస్తు అనసూయను ఏకీపారేశారు. ఈ క్రమంలో అనసూయ ఇటీవల నటి రాశి గురించి గతంలో మాట్లాడిన రాశిగారి ఫలాలు అన్న డబుల్ మీనింగ్ మాటలకు సారీ కూడా చెప్పారు.
మరోవైపు శివాజీ వ్యాఖ్యలపై అనసూయ యూటర్న్ తీసుకున్నారు. శివాజీ చెప్పింది కరెక్ట్ కానీ.. రెండు పదాలు మాత్రం తప్పుగా మాట్లాడారని వివాదంకు ఎండ్ కార్డు వేశారు. ఇక ఇన్ స్టాలో అభిమానులతో చిట్ చాట్ లో మాట్లాడారు. అభిమానుల ప్రశ్నలకు ఓపిగ్గా సమాధానాలు చెప్పారు.
కొంత మందికి ఆన్సర్ చెబుతూ తాను కారణ జన్మురాలిననని కామెంట్ చేశారు. తాను ఫెమినిస్ట్ అని.. కానీ పురుషులకు మాత్రం వ్యతిరేకం కాదన్నారు.తనకు చీరలు ధరించడం, మోడర్న్ దుస్తులు వేసుకొవడంకూడా ఇష్టమేనన్నారు. తాను వివాదాలు క్రియేట్ చేయనని, కానీ ఏదైన జరిగితే తన అభిప్రాయం మాత్రం చెబుతానంటూ అభిమానుల ప్రశ్నలకు రియాక్ట్ అయ్యారు.
అదే విధంగా కొంత మంది తన అభిమానులు ఫ్యాన్స్ సంఘాలు అంటూ ఇటీవల టీవీ డిబెట్ లలో మాట్లాడుతున్న వారు అసలు తనకు ఎవరు తెలీదన్నార. తనను ఎవరు కూడా పర్సనల్ గా కల్వలేదని , ఇలాంటి వారు వారి మనుగడ కోసం లేని పోనీ మాటాలు మాట్లాడుతున్నారన్నారు. వాటితో తనకు సంబంధం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
కొంత మంది మాట్లాడుతూ ప్రతిదాంట్లో తన పిల్లల్ని, భర్తను కూడా తీసుకొస్తున్నారని ఇలాంటి వాటిని పట్టించుకొనని అన్నారు. సమాజంలో ఇలాంటి రుగ్మత పోవాలని అనసూయ అన్నారు.
అంతటితో ఆగకుండా తాను ఒకటి మాట్లాడితే డిబెట్ లలో మరోకటి చర్చిస్తున్నారని, అసలైన విషయం పక్కన పోయి కొంత మంది కావాలని వివాదాలు రాజేస్తున్నారని అలాంటివారు వారి కర్మకు వారిని వదిలేస్తున్నట్లు అనసూయ వ్యాఖ్యలుచేశారు.