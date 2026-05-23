Anasuya Bharadwaj: "మరీ సిగ్గులేకుండా ఇంత ఖాళీగా ఉన్నారా?" సోషల్‌మీడియాలో యాంకర్ అనసూయ ఫైర్!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 23, 2026, 02:13 PM IST|Updated: May 23, 2026, 02:13 PM IST

Anasuya Bharadwaj News: టాలీవుడ్ స్టార్ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ మరోసారి సోషల్ మీడియా వేదికగా వార్తల్లో నిలిచారు. ఒక ప్రముఖ టీవీ ఛానెల్ తన పాత ఇంటర్వ్యూ వ్యాఖ్యలను వక్రీకరిస్తూ చేసిన 'క్లిక్‌బైట్' పోస్ట్‌పై ఆమె తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తున్న సదరు మీడియా సంస్థ వైఖరిని ఎండగడుతూ ట్విట్టర్ (X)లో ఘాటుగా స్పందించారు.

ఇటీవల ఒక ప్రముఖ ఛానెల్ తమ అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాలో.. "నేను డ్రింక్ చేస్తున్నాను.. దాంట్లో తప్పేముంది? ట్రోల్స్‌కు బలైన అనసూయ!" అంటూ ఒక పాత టాపిక్‌ను షేర్ చేసింది. దీనిపై అనసూయ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ రీట్వీట్ చేశారు.

"ఇంత సిగ్గులేకుండా ఖాళీగా ఉన్నారా? అసలు మీ సమస్య ఏంటి? ఐదేళ్ల క్రితం ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన ప్రశ్నకు నేను చెప్పిన సమాధానాన్ని, ఇప్పుడు కొత్త హెడ్‌లైన్‌గా మారుస్తారా? ఆ రాబందులు రాత్రింబగళ్లు నా మీద పడి తింటూనే ఉన్నాయి కదా, ఇంకా వాళ్ల కడుపు నిండలేదా? ఒక ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఇంత అసహ్యకరంగా వాడుకుంటారా?" అని ఆమె నిలదీశారు.

సంచలనం కోసం పాత విషయాలను తవ్వి తీసేవారికి బుద్ధి చెప్తూ, ప్రస్తుతం తాను స్పందిస్తున్న కీలక సామాజిక అంశాలను ప్రస్తావించాలని అనసూయ హితవు పలికారు. సమాజంలో మహిళల స్వయంప్రతిపత్తి, వారి హక్కుల కోసం తాను ఎప్పుడూ గళం విప్పుతూనే ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్‌లోని కేబీఆర్ (KBR) పార్క్ చెట్ల నరికివేతకు వ్యతిరేకంగా సాగుతున్న ఉద్యమానికి తన మద్దతును ప్రకటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. "నా గురించి ప్రస్తుతం ఉన్న తాజా వార్తలు ఇవి. చేతనైతే వీటి గురించి మాట్లాడుకుందాం" అంటూ ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చారు.

కేవలం మీడియా వార్తలపైనే కాకుండా, సోషల్ మీడియాలో తనను వేధిస్తున్న అకౌంట్లపై కూడా అనసూయ చట్టపరమైన చర్యలకు సిద్ధమయ్యారు. కొందరు సైబర్ నేరగాళ్లు తనను కించపరిచేలా ఏఐ టెక్నాలజీతో మార్ఫింగ్ చేసిన అసభ్యకర ఫొటోలను సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారని ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒక నిర్దిష్ట ప్రొఫైల్‌ను టార్గెట్ చేస్తూ, దీనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ బ్రాంచ్‌కు ఆన్‌లైన్ ద్వారా అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేశారు.

