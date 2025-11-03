English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Anasuya Bharadwaj: నా ఏజ్ తగ్గుతూ.. అది మాత్రం బాగా పెరుగుతుంది.!. బాంబు పేల్చిన అనసూయ భరద్వాజ్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Anasuya Bharadwaj latest news: రంగమ్మత్త చేసిన కామెంట్స్ ను కొంత మంది నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. దీంతో అనసూయ భరద్వాజ్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారారు. దీనిపై అనసూయకు కొంత మంది సపోర్ట్ చేస్తు ట్రోలింగ్ పై ఫైర్ అవుతున్నారు.
1 /6

ఇటీవల కొంత మంది ట్రొలర్స్ ముఖ్యంగా సెలబ్రీటీలను, పొలిటిషియన్స్ ను టార్గెట్ చేసి ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఏది మాట్లాడిన అందులో బూతులు వెతుకుతున్నారు. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా చెడుగా అర్థం వచ్చేలా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.   

2 /6

అనసూయ ఈ పేరు ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. యాంకర్ గా టాలీవుగ్ కు పరిచయం అయిన అనసూయ.. రంగమ్మత్త క్యారెక్టర్ తో టాలీవుడ్ ను ఒక ఊపు ఊపేసింది. అనసూయ భరద్వాజ్ తరచుగా నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తుంటారు.   

3 /6

ముఖ్యంగా ఆమె కాస్ట్యూమ్ పైన కూడా చాలా మంది షాపింగ్ మాల్స్ ఇనాగ్రేషన్ లలో ఘోరంగా మాట్లాడిన ఘటనలు కొకొల్లలు. అనసూయ భర్తపై కూడా చాలా ఘోరంగా మాట్లాడారు. ఇటీవల అనసూయ ప్రెగ్నెంట్ అంటూ ఫెక్ వార్తలు వైరల్ చేశారు . వీటిపై తనదైన స్టైల్ లో రంగమ్మత్త ట్రోలర్స్ కు చివాట్లు పెడుతూనేఉంది.  

4 /6

తాజాగా.. అనసూయ భరద్వాజ్ సూర్యపేట్ లో ఒక జువెల్లరీ స్టోర్  ప్రారంభోత్సవంకు వెళ్లారు. అక్కడకు వచ్చిన తన అభిమానులతో మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం బంగారం రెట్లు బాగా పెరుగుతున్నాయన్నారు.గోల్డ్ అంటే మహిళలకు చాలా ఇష్టమని, పురుషులకు ఇన్వెస్ట్ మెంట్ లా ఉపయోగ పడుతుందన్నారు. మరోవైపు.. గోల్డ్ రేట్ రోజు రోజుకు చుక్కలు చూపిస్తుందన్నారు.  

5 /6

ఇదే క్రమంలో తన ఏజ్ రోజు రోజుకు తగ్గుతుందని, బంగారం ధర మాత్రం పైపైకి పోతుందని ఫన్నీగా మాట్లాడి అక్కడి వారిని నవ్వించారు. అదే విధంగా భారత్ వుమెన్స్ వరల్డ్ కప్ గెల్చుకుని రావడం ఎంతో ప్రౌడ్ గా ఫీలవుతున్నానని మాట్లాడారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఇక దీనిలో అనసూయ తన ఏజ్ రోజు రోజుకు తగ్గుతుందని చేసిన కామెంట్స్ ను కొంత మంది ట్రోలర్స్ బూతులు వచ్చేలా వైరల్ చేస్తున్నారు.   

6 /6

మరికొంత మంది బంగారం ధరలు బాగా పెరుగుతున్నాయని అనసూయ అన్న వ్యాఖ్యలకు.. అవేనా పెరుగున్నవి. అంటూ.. దానికి కూడా బూతులు ఆపాదిస్తు అనసూయను మరోసారి ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.  దీనిపై కొంత మంది అనసూయ భరద్వాజ్ కు సపోర్ట్ చేస్తుండగా, మరికొంత మంది ఈ బూతుగాళ్లను పట్టించుకొవద్దని , మనపని మనం చూసుకొవాలంటూ కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో రంగమ్మత్త మరోసారి నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారారు.

