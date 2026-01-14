English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anasuya Bharadwaj: నా పొట్టి బట్టలు సెలక్ట్ చేసేది ఆయనే.!.. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన అనసూయ..

Anasuya about her dressing selections:  నా భర్త తీసుకొచ్చిన పొట్టి పొట్టి డ్రెస్  లను ఎక్కువగా వేసుకుంటానని, ఆయన తన కోసం కావాల్సిన పొట్టి పొట్టి దుస్తులను సెలక్ట్ చేస్తారని అనసూయ మాట్లాడారు.
అనసూయ భరద్వాజ్ ఇటీవల ఎక్కువగా వివాదస్పద అంశాలతో హల్ చల్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా  శివాజీ వివాదం నేపథ్యంలో అనసూయ మాట్లాడి ఒక్కసారిగా రచ్చ రచ్చ చేశారు. తరచుగా శివాజీకి కౌంటర్ లు ఇస్తు అనేక పోస్టులు పెట్టారు.  

మరోవైపు అనసూయ ఇటీవల తన వ్యాఖ్యలపై యూటర్న్ తీసుకున్నారు. శివాజీ మాట్లాడిన మాటల్లో రెండు మాటలు మాత్రమే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయని కానీ ఆయన ఇలాంటి నీచుల నుంచి మహిళలను కాపాడాలని అంటే బాగుండేదన్నారు. అంతేకాకుండా కొంత మంది తన వ్యాఖ్యలను వక్రీకరిస్తున్నారని అన్నారు.

ఈ క్రమంలో ఇటీవల కొంత మంది డిబెట్ లలో అనసూయ డ్రెస్సింగ్ లపై లేనిపోనీ డిబెట్ లు పెట్టి మరీ ఆమెను వివాదాల్లోకి లాగుతున్నారు. అనసూయ అభిమాన సంఘం అంటూ ఒక వ్యక్తి మరింత నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. దీనిపై అనసూయ కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు. ఆ వ్యక్తులు తనకు తెలియదని క్లారిటీఇచ్చారు.

అయితే దుస్తుల వివాదంలో చాలా మంది అనసూయకు వ్యతిరేకంగా శివాజీకి సపోర్ట్ తెలియజేస్తు పోస్ట్ లు పెట్టారు. నాగబాబు లాంటి పెద్దవారు. ఆర్జీవీ, ప్రకాష్ రాజ్ లు మాత్రం అనసూయకు మద్దతు పలికారు. ఇక మంచు లక్ష్మి సైతం అనసూయకు మద్దతు పలికారు. తన అభిప్రాయాలను ఓపెన్ గా చెప్తుందని అన్నారు.  

అనసూయ నిజమైన హీరోయిన్ లు ఉంటే  నిజాయితీపై నిలబడి తమ అభిప్రాయాలను ధైర్యంగా చెప్పేవారన్నారు. మిగత వారు మాత్రం కేవలం నటులు మాత్రమే అన్నారు. ఈ క్రమంలో అనసూయ డ్రెస్సింగ్ లపై అసలే వివాదం హాట్ టాపిక్ గా మారిన నేపథ్యంలో ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో అనసూయ తన డ్రెస్సింగ్ గురించి ఆసక్తికర అంశంను రివీల్ చేశారు.  

తనకు కావాల్సిన బట్టలను తన భర్త సెలక్ట్ చేస్తారని, చాలా వరకు ఆయన తీసుకొచ్చినవి వేసుకుంటానన్నారు. అదేవిధంగా పొట్టి పొట్టి దుస్తులు కూడా తన భర్త సెలక్ట్ చేస్తారని అనసూయ మాట్లాడారు.  

అసలు నాకు డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ మా ఆయన నుంచివచ్చిందని, ఆయనను చూసే డ్రెస్ లను ఎలా సెలక్ట్ చేసుకొవాలొ నేర్చుకున్నట్లు అనసూయ మాట్లాడారు. మొత్తంగా అనసూయ మాటలను కొంత మంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ బికీనీలు కూడా మీ ఆయనే సెలక్ట్ చేస్తారా..?.. అంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు. మొత్తంగా అనసూయ తన డ్రెస్సింగ్ పై మాట్లాడిన మాటలు మరోసారి నెట్టింట హట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

Anasuya Bharadwaj Anasuya Anasuya vs Shivaji Anasuya controversy Tollywood Anasuya vs h Shivaji Anasuya Latest News anasuya on dressing sense

