  • Anasuya: చీరకట్టులో సోషల్ మీడియాని షేక్ చేస్తున్నఅనసూయ.. ఫొటోలు వైరల్..!

Anasuya: చీరకట్టులో సోషల్ మీడియాని షేక్ చేస్తున్నఅనసూయ.. ఫొటోలు వైరల్..!

Anasuya Photos: టాలీవుడ్ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ క్రేజ్ గురించి స్పెషల్‌గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. న్యూస్ రీడర్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించిన అనసూయ.. తర్వాత యాంకర్‌గా మారి ‘జబర్ధస్త్’ షో ద్వారా అతి తక్కువ టైమ్‌లోనే చాలా ఫేమస్ అయ్యింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే అనసూయ.. రకరకాల ఫొటోషూట్స్‌తో ఫ్యాన్స్‌తో ఎప్పుడూ టచ్‌లో ఉంటుంది. తాజాగా చీరలో అనసూయ షేర్ చేసిన ఫొటోలు.. నెట్టింట్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. 
హీరోయిన్స్ అయినా సోషల్ మీడియా నుంచి అప్పుడప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుంటారేమో కానీ.. అనసూయ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దూరంగా ఉండదు. రకరకాల ఫొటోషూట్స్‌తో ఎప్పుడు స్పెషల్‌గా కనిపిస్తుంది. మోడ్రన్ వేర్, ట్రెడిషనల్ వేర్.. ఇలా ఏదైనా సరే అనసూయ మాత్రం చాలా స్పెషల్‌గా కనిపిస్తుంది.   

ఇక అనసూయకు సోషల్ మీడియాలో కూడా ఫాలోయింగ్ ఎక్కువే. బుల్లితెర నుండి సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన అనసూయ.. క్షణం, రంగస్థలం, కథనం, విమానం, పుష్ప, కిలాడి వంటి హిట్ చిత్రాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.   

ముఖ్యంగా ‘రంగస్థలం’ సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్రతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించింది అనసూయ. 39 ఏళ్ల వయస్సులోనూ యంగ్ హీరోయిన్లకు పోటీగా గ్లామర్, గ్రేస్ కలగలిపి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది అనసూయ.  

సోషల్ మీడియాలో తరచుగా తన స్టైలిష్ ఫొటోషూట్లు, వ్యక్తిగత అనుభవాలతో ఫ్యాన్స్‌తో టచ్‌లో ఉంటుంది అనసూయ. తాజాగా అనసూయ చీరకట్టులో కొన్ని ఫొటోలు షేర్ చేసింది. రింగుల జుట్టుతో జడ అల్లి, మెరూన్ కలర్ చీరలో అనసూయ ఇచ్చిన ఫోజులకు ఎవ్వరైనా ఫిదా కావాల్సిందే.   

ఇక ఈ ఫొటోలు చూసిన నెటిజన్లు, ఫ్యాన్స్.. అద్భుతం, బ్యూటిఫుల్, సూపర్, లుకింగ్ గార్జియస్, ట్రెడిషనల్ లుక్‌లో అదిరిపోయావు అంటూ రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ఇక ఇటీవ‌ల అన‌సూయ‌కి సినిమా అవ‌కాశాలు పెద్ద‌గా రావ‌డం లేదు. దాంతో మ‌ళ్లీ స్మాల్ స్క్రీన్‌పై సంద‌డి చేస్తుంది. యాంక‌ర్‌గా కాకుండా జ‌డ్జ్ రోల్‌లో అలరిస్తుంది.  

