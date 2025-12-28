English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Anasuya: తగ్గెదెలా.. స్విమ్ చేస్తూ బికీనీలో గత్తరరేపుతున్న అనసూయ.. ఫోటోలు వైరల్..

Anasuya vs Sivaji controversy row: అనసూయ బికీనీలో స్విమ్ చేస్తున్న పిక్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. పక్కాగా శివాజీకీ కౌంటర్ గా అనసూయ ఈ పిక్స్ ను షేర్ చేసిందంటూ  నెట్టింట రచ్చ నడుస్తుంది.
 
1 /6

శివాజీ ఇటీవల దండోరా మూవీ ఈవెంట్ లో హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ గురించి మాట్లాడారు. అది కాస్త పెద్ద రచ్చగా మారింది. అసలు ఒకరి డ్రెస్సింగ్ గురించి జడ్జ్ చేయడానికి నువ్వెవరని కొంత మంది లేడీ సెలబ్రీటీలు రంగంలోకి దిగారు.  

2 /6

వీరిలో చిన్మయి, అనసూయ ముందుగా శివాజీ వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం  చేశారు . మా శరీరం, మా దుస్తులు మా ఇష్టం అన్నట్లు ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ లు పెట్టారు. దీనిపై రచ్చ రాజుకుంది. మహిళల్ని ఇంకా దుస్తులు అంటూ ఇలా వారిని అణచి వేసే ధోరణి ఏంటని మండిపడ్డారు. ఈ రచ్చలో మరికొంత మంది మహిళ సెలబ్రీటీలు కూడా శివాజీ వ్యాఖ్యలను తప్పుపట్టారు. ఇక అనసూయ వర్సెస్ శివాజీ వివాదం ఒక రేంజ్ లో జరిగింది.  

3 /6

అసలు అనసూయ పేరు తాను ఎత్తలేదని శివాజీ చెప్పాడు .ఆమెకు రుణం తీర్చుకునే చాన్స్ ను ఆ దేవుడు ఇవ్వాలని కామెంట్స్ చేశారు. దీనికి అనసూయ కూడా అదే రెంజ్ లో కౌంటర్ ఇచ్చింది. తనకు భర్త , మంచి ఫ్రెండ్స్, కావాల్సిన వారు ఉన్నారని, నీ సింపతి తనకు అవసరంలేదని చెప్పింది.  

4 /6

మరోవైపు ఈ రచ్చలో కొంత మంది శివాజీకి సపోర్ట్ చేస్తుండగా, మరికొంత మంది మాత్రం అనసూయకు కూడా అండగా నిలిచారు. నాగబాబు, ప్రకాశ్ రాజ్ వంటి వారు అనసూయ వ్యాఖ్యలను కరెక్ట్ అన్నట్లు మాట్లాడారు.

5 /6

 ఈ క్రమంలో మొత్తంగా శివాజీ చివరకు మహిళ కమిషన్ ముందుకు వచ్చి సారీ కూడా చెప్పారు. తాను రెండు పదాలకు సారీ చెప్తున్నానని అన్నారు. ఇండస్ట్రీలో తనమీద కొంత మంది కుట్రలు చేశారన్నారు. అయితే ఎవరికి భయపడేది లేదన్నారు. మొత్తంగా ఈ రచ్చ వేళ అనసూయ మరోసారి తన ఇన్ స్టాలో స్విమ్ లో బికీనీ డ్రెస్ వేసుకున్న అనసూయ పిక్స్  నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.

6 /6

అనసూయ శివాజీ ల మధ్య వార్ పీక్స్ కు వెళ్లిన నేపథ్యంలొ కావాలని ఈ పిక్స్ ను షేర్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారని కొంత మంది నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అనసూయ నల్లని బికీనీ డ్రెస్ వేసుకుని బోల్డ్ గా స్వీమ్ చేస్తున్న పిక్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. దీనిపై నెటిజన్లు మరల అనసూయను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.  

Anasuya Bharadwaj Shivaji Anasuya Shivaji dressing sense row Tollywood Shivaji vs Anasuya Sivaji dressing sense row

