Anasuya Bharadwaj: శివాజీ దెబ్బకు దిగొచ్చిన అనసూయ.?.. ట్రెడిషనల్ సారీ ఫోటోలు షేర్ చేసిన రంగమ్మత్త..పిక్స్ వైరల్..

Anasuya latest tradition look pics viral: సాంప్రదాయ చీరలో అనసూయ ఇన్ స్టాలో చేసిన పోస్ట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై శివాజీ అభిమానులు మరల అనసూయను ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా శివాజీ వర్సెస్ అనసూయ వివాదం మాత్రం నాన్ స్టాప్ గా నడుస్తునే ఉంది.
సోషల్ మీడియాతో పాటు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ చూసిన శివాజీ వ్యాఖ్యలపై రచ్చ నడుస్తుంది. మొత్తంగా ఈ సామాన్ల రచ్చలో కొంత మంది శివాజీకి సపోర్ట్ చెబుతుండగా.. మరికొంత మంది మాత్రం శివాజీ చెప్పింది కరెక్ట్ కానీ ఆయన వాడిన పదాలు సరిగ్గాలేవని అంటున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుతం శివాజీ వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. అనసూయ పదే పదే శివాజీని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయనచేసిన కామెంట్స్ పై రచ్చ చేసింది. ఆడవాళ్లు బట్టలు సరిగ్గా వేసుకొవాలని చెప్తున్నారు... మరీ వంకరచూపులతో చూసే మగాళ్లు, ఆడవారిపై పడే వారికి ఎందుకు చెప్పలేదని అనసూయ కౌంటర్ వేశారు.
తనకు సానుభూతి చూపించే చాన్స్ ఆదేవుడు ఇవ్వాలని శివాజీ అంటున్నారు.. అయితే.. తనకేదైన జరిగిన తన భర్త, మంచి ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ ఉన్నారని మీలాంటి వారి సానుభూతి అవసరంలేదని అనసూయ కౌంటర్ వేశారు. అంతటితో ఆగకుండా సానుభూతి కోసం శివాజీ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. అనసూయ ఇన్ స్టాలో చేసిన ట్రెడిషనల్ సారీ లుక్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై అనసూయ సాంప్రదాయ బద్దంగా బ్లూకలర్ సారీని కట్టుకుంది. ఈ పిక్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. దీనిపై కొంత మంది నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. తరచుగా బోల్డ్ పిక్స్ షేర్ చేసే అనసూయ ట్రెడిషనల్ సారీ లుక్ పోస్ట్ చేసేలా శివాజీ చేశారని ప్రశంసిస్తున్నారు.
అనసూయ పై కొంత మంది సోషల్ మీడియా వేదికగా తిట్టిపోస్తున్నారు. శరీరం కన్పించేలా దుస్తులు వేసుకొవడం ఏంటని మండిపడుతున్నారు. శివాజీ హీరోయిన్ల గురించి మాట్లాడారని ఆంటీల గురించి కాదని అనసూయకు పంచ్ లు వేస్తున్నారు.
మరోవైపు అనసూయ ఇటీవల తన కొడుకు చెబితేనే బోల్డ్ డ్రెస్ ల విషయంలో వెనక్కు తగ్గనని,అలాంటిది ఎవరో చెబితే తన ఛాయిస్ ను ఎలా మార్చుకుంటానని అనసూయ మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం అనసూయ సారీ లుక్స్ ఇన్ స్టా పోస్ట్ నెట్టింట మరో చర్చకు దారితీసింది.