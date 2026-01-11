Anasuya Bharadwaj: మరోసారి అనసూయ బోల్డ్ ఫోటోలు వైరల్.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?.

Anasuya Bharadwaj controversy: ఇటీవల పలు ఛానెల్ డిబెట్ లలో అనసూయ భరద్వాజ్ డ్రెస్సింగ్ మీద డిబెట్ లలో కొంత మంది కొట్టుకున్నంత పనులు చేస్తున్నారు. దీంతో అసలు జనాలు వీరిని చూసి షాక్ అవుతున్నారు. ఇటీవల ఒక వ్యక్తి అనసూయ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అంటూ నానా యాగి చేస్తున్నాడు.
టెక్నాలజీ ప్రతిరోజు అప్ డేట్ అవుతుంది. చాలా మంది దీన్ని కొత్త కొత్త మార్గాలలో డెవలప్ మెంట్ దిశగా ఉపయోగించుకుంటే, మరికొంత మంది మాత్రం ఛెండాలంగా వంకర మార్గంలో వాడుకుంటున్నారు. ఇటీవల డీప్ ఫెక్ వీడియోలు,ఏఐ జనరేటేడ్ ఫెక్ ఫోటోలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
ఇవి అచ్చం సెలబ్రీటీలు దిగిన ఫోటోల్లా ఉంటున్నాయి. దీంతో చాలా మంది తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో అసలు వీరిపై సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదులు ఇచ్చిన కూడా వీరి వంకర బుద్ది మాత్రం మానుకొవడంలేదు. మొత్తంగా ఇటీవల అనసూయ వర్సెస్ శివాజీ ల వివాదం తారాస్థాయికి చేరిన విషయం తెలిసిందే.
చాలా మంది దీనిలో శివాజీని సపోర్ట్ చేశారు. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ పై శివాజీ వ్యాఖ్యలకు చివరగా అనసూయ కూడా యూటర్న్ తీసుకున్నారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు కరెక్ట్ కానీ.. ఆ రెండు పదాలు మాత్రం తప్పు అని అన్నారు. ఇలాంటి దుర్మార్గుల బారి నుంచి మన ఆడపిల్లల్ని కాపాడుకొవాలని మెస్సెజ్ చెప్పుంటే సరిపొయేదని ఈ గొడవకు ఎండ్ కార్డు వేశారు.
అయితే.. ఇటీవల కొన్ని మీడియా డిబెట్ లలో అనసూయ అభిమాన సంఘం అంటూ డ్రెస్సింగ్ వివాదంపై మరింత రచ్చను రాజేస్తున్నారు. పబ్లిసిటీ కోసం అనసూయను కూడా వాడుకుంటున్నారు. ఆమె అనని వాటిని కూడా అన్నట్లు ఆపాదిస్తున్నారు. పాపం.. అనవసరంగా వివాదాల్లో లాకి నటి ఇమేజ్ ను డ్యామేజ్ చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. నటి అనసూయ బొల్డ్ లుక్స్ లో ఉన్న ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. అయితే ఇప్పటికే దీనిపై చాలా సీరియస్ గా ఉన్న కొంత మంది నిజమనుకుని షాక్ అవుతున్నారు. కానీ ఇది మార్పింగ్ ఫోటోలు. కొంత మంది కేటుగాళ్లు అనసూయ ఫెక్ ఫోటోలను క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇది తెలియని కొంత మంది అమాయకులు మాత్రం అనసూయ కావాలని ఇలా బోల్డ్ గా ఫోటొలు దిగిందా అంటూ ఆమెపై లేని ఆరోపణలు చేస్తు మాటలు అంటున్నారు.
అయితే.. దీనిపై ఇప్పటికే పలువురు సెలబ్రీటీలు ఈ ఫెక్ ఫోటోలు, వీడియోలు ఏఐ టెక్నాలజీ, మార్ఫింగ్ ఫోటోలు క్రియేట్ చేసే వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్న కూడా ఈ కేటుగాళ్లు మాత్రం వెనక్కుతగ్గకుండా ఫోటోలు వైరల్ చేస్తునే ఉన్నారు. తాజాగా.. నటి అనసూయ ఫోటోలు సైతం మార్పింగ్ వే అంటూ కొంత మంది క్లారిటీ ఇస్తున్నారు.