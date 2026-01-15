Anasuya Bharadwaj: రంగుల పతంగులతో అనసూయ అందాల విందు.. నెటిజన్ల మతిపోగొట్టిన ఫోటోలు..!

Anasuya Sankranti Viral Photos: అనసూయ భరద్వాజ్ గురించిన ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. సంక్రాంతి సందర్భంగా ఆమె ఫ్యామిలీతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసిన పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సంక్రాంతి స్పెషల్ ఆమె కొడుకు భర్తతో కలిసి దిగిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. ఇందులో ఆమె పతంగు పట్టుకుని హొయలు పోతున్న ఫోటోలు మీరూ చూడండి..
ఇటీవల కాలంలో చీర వివాదంలో వైరల్ అయిన అనసూయ.. సంక్రాంతికి సంబంధించిన ఫోటోలు షేర్ చేశారు. ఆమె ఫ్యామిలీతో సంక్రాంతి వేడుకలు జరుపుకున్నారు. అనసూయ చీరలో మెరిసిన ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
సంప్రదాయబద్ధమైన చీరకట్టులో సంక్రాంతి వేడుకలు కుటుంబ సభ్యులతో జరుపుకుంది యాంకర్. రంగురంగుల ముగ్గులు, పతంగుల అందరితో కలిసి ఎంజాయ్ చేసుకునే పండుగ సంక్రాంతి. ఈ సందర్భంగా ఈ బుల్లితెర యాంకర్ కూడా తన భర్తతో కలిసి ఈ పండగ జరుపుకున్నారు
అనసూయ మాత్రమే కాకుండా సినీ సెలబ్రిటీలు పలువురు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంక్రాంతి వేడుకలు జరుపుకున్న ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి..
బ్లూ, పింక్ రంగులో ఉండే చీర కట్టులో అనసూయ కనిపించారు. ఎండకు గాగుల్స్ కూడా ఈ బుల్లితెర యాంకర్ ధరించి సంక్రాంతి పతంగి ఎగరవేస్తూ పోజులు ఇచ్చిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇటీవల శారీ వివాదంతో వైరల్ అయిన అనసూయ.. సరికొత్త చీర ధరించి సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నారు. శివాజీ కామెంట్స్ దుస్తులు అనేది వ్యక్తిగత ఎంపిక.. ఎవరి స్వేచ్ఛ అంటూ ఆమె స్పందించారు.