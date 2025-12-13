English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Anasuya Bharadwaj Pics: 40 ఏళ్ల వయసులోనూ ఊపేస్తున్న యాంకర్ అనసూయ..చీరకట్టులోనూ జారిపోయే అందాలతో పెనవేసింది!

Anasuya Bharadwaj Pics: 40 ఏళ్ల వయసులోనూ ఊపేస్తున్న యాంకర్ అనసూయ..చీరకట్టులోనూ జారిపోయే అందాలతో పెనవేసింది!

Anasuya Bharadwaj Saree Photos: అందాల ముద్దుగుమ్మ, 40 ఏళ్ల టాలీవుడ్ స్టార్ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ గురించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలియని వారు ఉండరేమో! బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా ఫేమస్ అయ్యి ఆ తర్వాత నటిగా, కొన్ని షోలలో జడ్జిగా.. మొత్తానికి ఓ అందాల తారగా ఆ బ్యూటీ ఎంతో మందిని మంత్ర ముగ్ధులను చేస్తోంది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో తన ఫొటోషూట్ షేర్ చేసి కుర్రాళ్లకు నిద్రలేకుండా చేస్తోంది.
1 /13

అందాల ముద్దుగుమ్మ, 40 ఏళ్ల టాలీవుడ్ స్టార్ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ గురించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలియని వారు ఉండరేమో! 

2 /13

బుల్లితెరపై యాంకర్‌గా ఫేమస్ అయ్యి ఆ తర్వాత నటిగా, కొన్ని షోలలో జడ్జిగా.. మొత్తానికి ఓ అందాల తారగా ఆ బ్యూటీ ఎంతో మందిని మంత్ర ముగ్ధులను చేస్తోంది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో తన ఫొటోషూట్ షేర్ చేసి కుర్రాళ్లకు నిద్రలేకుండా చేస్తోంది.

3 /13

యాంకర్‌గా బుల్లితెరపై 'జబర్దస్త్' కామెడీ షో ద్వారా క్రేజ్ తెచ్చుకున్న నటి అనసూయ భరద్వాజ్.. ఆ తర్వాత వెండితెరపై అవకాశాలను దక్కించుకుంది. తనదైన నటనతో తనకంటూ ఓ మార్క్‌ను క్రియేట్ చేసుకుంది. 

4 /13

'రంగస్థలం' సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్రలో ఆమె చేసిన అభినయం ప్రేక్షకులను మెప్పించగా.. అనేక అవార్డులను కూడా అందుకుంది నటి అనసూయ. 

5 /13

ఆ వెంటనే సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'పుష్ప', 'పుష్ప 2' వంటి పాన్ ఇండియా చిత్రాలతో ఆమె క్రేజ్ మరింత విస్తరించింది.

6 /13

ప్రస్తుతం బుల్లితెరలో యాంకర్ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు కొన్ని షోలకు న్యాయనిర్ణేతగానూ వ్యవహరిస్తుంది. 

7 /13

సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే అనసూయ భరద్వాజ్.. తరచూ తనకు సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌ను ఫ్యాన్స్‌తో పంచుకుంటుంది.  తాజాగా కొన్ని ఫొటోలను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఖాతాలో షేర్ చేసింది. 

8 /13

సాధారణంగా గ్లామరస్ దుస్తుల్లో కనిపించే ఈ అమ్మడు అనసూయ.. ఇప్పుడు చీరకట్టులో దర్శనమిచ్చింది.

9 /13

చీరలో ఆమె అందం రెట్టింపైనట్లు.. కళ్లతోనే మనసు దోచేస్తుంది. ప్రస్తుతం అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. 

10 /13

11 /13

12 /13

13 /13

Anasuya Actress Anasuya Bharadwaj Actress Anasuya Photos  Tollywood Anchor Anasuaya Hot Photo Anasuya Anchor News Anchor Anasuya bharadwaj photos Anchor Anasuya Age

Next Gallery

Sobhita Dhulipala: నాగచైతన్య తో పెళ్లి వల్ల నా కల నెరవేరకుండానే పోయింది.. శోభిత ఎమోషనల్..