Anasuya Bharadwaj Pics: 40 ఏళ్ల వయసులోనూ ఊపేస్తున్న యాంకర్ అనసూయ..చీరకట్టులోనూ జారిపోయే అందాలతో పెనవేసింది!

Anasuya Bharadwaj Saree Photos: అందాల ముద్దుగుమ్మ, 40 ఏళ్ల టాలీవుడ్ స్టార్ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ గురించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలియని వారు ఉండరేమో! బుల్లితెరపై యాంకర్గా ఫేమస్ అయ్యి ఆ తర్వాత నటిగా, కొన్ని షోలలో జడ్జిగా.. మొత్తానికి ఓ అందాల తారగా ఆ బ్యూటీ ఎంతో మందిని మంత్ర ముగ్ధులను చేస్తోంది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో తన ఫొటోషూట్ షేర్ చేసి కుర్రాళ్లకు నిద్రలేకుండా చేస్తోంది.
యాంకర్గా బుల్లితెరపై 'జబర్దస్త్' కామెడీ షో ద్వారా క్రేజ్ తెచ్చుకున్న నటి అనసూయ భరద్వాజ్.. ఆ తర్వాత వెండితెరపై అవకాశాలను దక్కించుకుంది. తనదైన నటనతో తనకంటూ ఓ మార్క్ను క్రియేట్ చేసుకుంది.
'రంగస్థలం' సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్రలో ఆమె చేసిన అభినయం ప్రేక్షకులను మెప్పించగా.. అనేక అవార్డులను కూడా అందుకుంది నటి అనసూయ.
ఆ వెంటనే సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన 'పుష్ప', 'పుష్ప 2' వంటి పాన్ ఇండియా చిత్రాలతో ఆమె క్రేజ్ మరింత విస్తరించింది.
ప్రస్తుతం బుల్లితెరలో యాంకర్ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పుడు కొన్ని షోలకు న్యాయనిర్ణేతగానూ వ్యవహరిస్తుంది.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే అనసూయ భరద్వాజ్.. తరచూ తనకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ను ఫ్యాన్స్తో పంచుకుంటుంది. తాజాగా కొన్ని ఫొటోలను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేసింది.
సాధారణంగా గ్లామరస్ దుస్తుల్లో కనిపించే ఈ అమ్మడు అనసూయ.. ఇప్పుడు చీరకట్టులో దర్శనమిచ్చింది.
చీరలో ఆమె అందం రెట్టింపైనట్లు.. కళ్లతోనే మనసు దోచేస్తుంది. ప్రస్తుతం అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.