  • Anasuya Bharadwaj: ఉమెన్స్ డే వేళ అనసూయ అసహానం.!. ఈ ఒక్కరోజేనా అంటూ సెటైరికల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?

Anasuya fires on trolles: ఉమెన్స్ డే వేళ అనసూయ భరద్వాజ్ మహిళల్ని ఈ ఒక్కరోజు గొప్పగా ప్రశంసించడం, విష్ చేయడం కాదని సెటైర్లు వేశారు. ప్రతిరోజు కూడా గౌరవించే సంప్రదాయం పాటించాలన్నారు. ఇటీవల అనసూయ భరద్వాజ్ ను హోలీ నేపథ్యంలో ఆంటీ ..  ఆంటీ అంటూ వేధించారు. దీనిపై ఆమె ఇన్ స్టా వేదికగా ఘాటుగా రియాక్ట్ అయ్యారు.
 
దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన ఉమెన్స్ డే సంబరాలను  జరుపుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రైవేటు కంపెనీలు, ప్రభుత్వ ఆఫీసులల్లోని ఉద్యోగులను వారి సిబ్బంది ప్రత్యేకంగా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి మరీ ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ రోజు అందరు కూడా స్టేటస్ లు, తమకు తెలిసిన మహిళలకు ఉమెన్స్ డే విషేస్ చెప్తున్నారు. దీనిపై తాజాగా.. నటి అనసూయ భరద్వాజ్ రియాక్ట్ అయ్యారు.   

నటి అనసూయ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఆమె తరచుగా మహిళలపై సమస్యలపై, సమాజంలో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై తన గళంను ఎప్పుడు విన్పిస్తుంటారు. కానీ కొంత మంది ఆమెను తెగ ట్రోల్స్ చేస్తుంటారు. సమాజంలో మహిళలను తక్కువ చేసి చూడటం, ఏదైన విషయాల్లో మహిళలపై పాతకాలపు ఆలోచనలు రుద్దడంపై అనసూయ తరచుగా మండిపడుతు ఉంటారు.   

ఇటీవల శివాజీ హీరోయిన్లు డ్రెస్ ల వివాదంపై మాట్లాడి హాట్ టాపిక్ గా మారారు. కొంత మంది అనసూయచు సోపోర్ట్ చేస్తుండగా, మరికొంత మంది మాత్రం శివాజీకి అండగా నిలిచారు.  మొత్తంగా నటి అనసూయ ఇటీవల హోలీ వేడుకల్లో పాల్గొనడానికి హైదరాబాద్లో ఒక ఈవెంట్ కు అటెండ్ అయ్యారు. దీనిలో ఆమెను అక్కడున్న  కొంత మంది ఆకతాయిలు ఆంటీ.. ఆంటీ అంటూ అరుస్తు వెకిలిగా ప్రవర్తించారు.   

అంతే కాకుండా..ఆమెను బాగా ఇబ్బంది పెట్టేలా ప్రవర్తించారు. దీనిపై అనసూయ భరద్వాజ్ చాలా సీరియస్ గా తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ పెట్టారు. ఇక అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సవంవేళ అనసూయ భరద్వాజ్ మారోసారి సెటైరికల్ గా మాట్లాడారు. మహిళంటే.. ఈ ఒక్కరోజు గుర్తుకు వస్తారా..?.. అంటూ మండిపడ్డారు. ప్రతిరోజు వారి ఉన్నతికి నిలబడాలని, వారిని అణగ తొక్కాలని విధానం మార్చుకొవాలన్నారు. వారిని బెదిరింపులకు లేదా మౌనంతో కానీ ఇబ్బందులకు గురిచేయోద్దన్నారు.  

 వారిని తమతో పాటు ఎదిగేందుకు అన్నిరకాలుగా సమాజంలో అందరు పాటు పడాలన్నారు. సమాజంలో స్ట్రాంగ్ వుమెన్ ఉన్నారని అన్నారు. మరోవైపు అనసూయ కామెంట్స్ కు నెటిజన్లు కూడా కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు. అందరు మగాళ్లు చెడ్డవారు కాదు.. అదే విధంగా... అందరు మహిళలు పత్తిత్తులు కాదని కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు. 

కొంత మంది మహిళలు సైతం ఇటీవల క్రైమ్ లలో ఉంటూ మగాళ్లను కూడా వెనక్కి నెట్టెలా హడలెత్తిస్తున్న ఘటనలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. మరీ నీచంగా కొంత మంది వుమెన్ సింపతి కార్డులు ఉపయోగించుకుంటూ కేసులు, అరెస్ట్ ల నుంచి బైటపడాలని చూస్తు ఆడతానినికి మాయనిమచ్చగా మిగులుతున్నారని మరికొంత మంది నెటిజన్లు అనసూయ ఈ వ్యాఖ్యలపై భగ్గుమంటున్నారు.  

