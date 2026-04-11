Anasuya: శివాజీ చేసిన చీరలో తిరుగుతున్న.. పెద్ద బాంబు పేల్చిన అనసూయ..!

Anasuya:యాంకర్.. నటి అనసూయ భారద్వాజ్ మరోసారి చీర వివాదం వల్ల వార్తల్లో నిలిచారు. ముఖ్యంగా ఆమె మరోసారి నటుడు శివాజీపై చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరిని ఆశ్చర్యపరిచాయి. ఏకంగా ఆయన సృష్టించిన చీరలో తిరుగుతున్నాను అంటూ ఆశ్చర్యకర వ్యాఖ్యలు చేసింది ఈ నటి.
ఈమధ్య అనసూయ చీరకట్టులో కనిపించిన ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆ వీడియోకు ఒక టీవీ ఛానల్ పెట్టిన క్యాప్షన్ వివాదానికి దారి తీసింది. “శివాజీ దెబ్బకు చీరలో తిరుగుతున్న అనసూయ. దుమారం రేపుతున్న వీడియో” అనే విధంగా ఆ క్యాప్షన్ ఉండటంతో అనసూయ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ విషయంపై ఆమె స్పందించారు. తన ట్వీట్లో “తప్పు తప్పు! శివాజీ సృష్టించిన చీర అనే వస్త్రాన్ని.. ధరించి తిరుగుతున్న అనసూయ అని ఉండాలి కదా? హెడింగ్.. ఎందుకంటే అంతకుముందు మేము చీరలు కట్టుకోలేదు” అని వ్యాఖ్యానించారు. ఇక ఈ విధంగా ఆమె మరోసారి మీడియా వాళ్ళకి అలానే శివాజీకి కౌంటర్ ఇచ్చినట్లు అయింది. ఈ ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయింది.
శివాజీ మహిళల దుస్తుల గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు గతంలో టుమారో రేపా.. ఆ సందర్భాల్లో అనసూయ ఘాతుగా స్పందించింది. ఇక ఆ విషయం అక్కడితో వదలకుండా ఒకపక్క మీడియా వాళ్ళు కొనసాగిస్తూ ఉంటే మరోపక్క దానికి తగ్గట్టే అనసూయ కూడా కౌంటర్ లిస్టు వెళ్తుంది..
ఇక ఈ మధ్య అనసూయ సైబర్ క్రైమ్ కేసు వల్ల కూడా వార్తల్లో నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమెపై సోషల్ మీడియాలో దూషణలు, అవమానకరమైన పోస్టులు పెడుతున్న వారిపై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు. అనసూయ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు. డిసెంబర్ 2025 నుండి ఆమెను లక్ష్యంగా చేసుకుని అనేక అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు, తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతున్నట్లు ఆమె ఫిర్యాదు చేశారు.
పోలీసుల దర్యాప్తులో ఒక నిందితుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా ద్వారా తప్పుడు కంటెంట్ పోస్ట్ చేసినట్లు గుర్తించారు. అతడు కృత్రిమ మేధస్సుతో తయారు చేసిన వీడియోను కూడా షేర్ చేసినట్లు తెలిపారు. మరో వ్యక్తి యూట్యూబ్లో వీడియో చూసిన తర్వాత అనసూయపై దూషణాత్మక వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకుని వారి ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.