  • Anasuya Bharadwaj: నా కొడుకు చెప్తేనే వినలే.. మీరు చెప్తే వింటానా..?.. బోల్డ్ డ్రెస్సింగ్‌పై అనసూయ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Anasuya Bharadwaj: నా కొడుకు చెప్తేనే వినలే.. మీరు చెప్తే వింటానా..?.. బోల్డ్ డ్రెస్సింగ్‌పై అనసూయ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Anasuya comments her dressing sense: తన శరీరం ఒక దేవాలయంలా భావిస్తానని అనసూయ చెప్పుకొచ్చింది. అంతేకాకుండా తన డ్రెస్సింగ్ గురించి మాట్లాడితే తన కొడుక్కే కౌంటర్ వేశానని కూడా అసలు నిజం రివీల్ చేసింది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం అనసూయ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట కాకరేపుతున్నాయి.
అనసూయ భరద్వాజ్ ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారారు. శివాజీ వివాదం మొదలైనప్పటి నుంచి అనసూయ రంగంలోకి దిగి రచ్చచేస్తునే ఉన్నారు. శివాజీని తన కౌంటర్ లతో ఉతికి ఆరేశారు. దండోరా మూవీ ఈవెంట్ తో శివాజీ హీరోయిన్లు కొంచెం సాంప్రదాయ దుస్తులు వేసుకుంటే, ఎలాంటి ఘటనలు జరక్కుండా ఉండే చాన్స్ ఉంటుందన్నారు.  

ఇది కాస్త రచ్చ గా మారింది. దీనిపై అనసూయ ఫైర్ అయి తన శరీరం తన ఇష్టం .. నచ్చని బట్టలు వేసుకుంటా.. నువ్వు ఎవరు చెప్పడానికి అన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. మరోవైపు శివాజీ కూడా అనసూయను తాను ఏమనలేదని ఆమె ఎందుకు ఇంతలా రియాక్ట్ అవుతున్నారని మరల కౌంటర్ వేశాడు. తనకు అనసూయ రుణం తీర్చుకునే చాన్స్ ఆ దేవుడు ఇవ్వాలని అన్నాడు. 

దీనికి కూడా అనసూయ కౌంటర్ వేసింది. తనకు తన భర్త, మంచి ఫ్రెండ్స్, చాలా మంది ఉన్నారని,ఏదైన జరిగితే నీలాంటి వారి సింపతి అవసరంలేదని ఫైర్ అయ్యింది.  

 ఆడవారి మీద పడే మగాళ్లకు జాగ్రత్తగా ఉండమని ఎందుకు చెప్పలేదని కూడా మండిపడింది. మారుతున్న పరిస్థితుల్ని బట్టి అప్ డేట్ అవ్వాలని కూడా అనసూయ మాట్లాడింది.

ఈ క్రమంలో మరోవైపు అనసూయ గతంలో మాట్లాడిన ఒక వీడియో నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో అనసూయ మాట్లాడుతూ.. కొన్నిసార్లు తన పెద్ద కొడుకు తన డ్రెస్ ల గురించి మాట్లాడుతూ లాంగ్ దుస్తులు వేసుకొవాలని చెప్పాడన్నారు. దీనికి తనకు ఏదీ బాగా నచ్చితే అలా వేసుకుంటానని చెప్పానంది. నువ్వు కూడా నీకు నచ్చిన దుస్తులు సెలక్ట్ చేసుకుని వేసుకునే ఫ్రీడమ్ వారికి ఇచ్చానని చెప్పింది.

తన కొడుకు చెబితేనే డ్రెస్ ల విషయంలో వినని తాను.. ఇతరులు చెబితే ఎందుకు వింటానన్నట్లు అనసూయ మాట్లాడింది. మొత్తంగా అనసూయ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారాయి. భర్త, పిల్లలు చెబితే వినని మగువ సమాజంలో ఏం ఉద్దరిస్తుందని అనసూయను కొంత మంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.  

శివాజీ వివాదంలో కొంత మంది అనసూయను ఏకీపారేస్తున్నారు. శివాజీ మాట్లాడింది హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ గురించి అని.. ఆంటీల గురించి కాదని, నువ్వు ఎందుకు ఎగిరి.. ఎగిరి పడుతున్నావంటూ ఏకీపారేస్తున్నారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం శివాజీ వర్సెస్ అనసూయల మధ్య వివాదం నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అన్నట్లు పీక్స్ కు వెళ్లిందని చెప్పుకొవచ్చు.

Anasuya Bharadwaj Shivaji Sivaji on anasuya Dhandoraa Movie Heroine dressing sense controversy sivaji controversy Telugu actress Tolly wood Sivaji vs Anasuya

