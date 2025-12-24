Anasuya Bharadwaj: నిధి అగర్వాల్ లా నిన్ను నలిపేయాలి.!. నెటిజన్ కామెంట్ కు అనసూయ ఏమనిందో తెలుసా..?

Anasuya seriou on fan commment: తన ఫాలోవర్ చేసిన కామెంట్ కు అనసూయ చాలా షాక్ కు గురయ్యారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏంటని ఆందోనలు వ్యక్తం చేశారు. నిధి అగర్వాల్ ను ఆసమయంలో చూస్తే తనకు చాలా బాధగా అన్పించిందన్నారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలతో సమాజం ఎటు పోతుందని అన్నారు.
ఇటీవల కొంత మంది అభిమానం అనే ముసుగులో మరీ దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పబ్లిక్ లో హీరియిన్ లు, సెలబ్రీటీలు వచ్చినప్పుటు వారిని తాకడం, పర్సనల్ పార్ట్ ను టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. సెల్పీ ల చాటున పాడుపనులు చేస్తున్నారు. దీంతో సెలబ్రీటీలు చాలా అసౌకర్యానికి గురౌతున్నారు.
ఇటీవల నిధి అగర్వాల్ కు ఇలాంటి దారుణమైన అనుభవం ఎదురైంది. బుధవారం (డిసెంబర్ 17) హైదరాబాద్లో జరిగిన ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా పాటల విడుదల కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో నిధి అగర్వాల్ బైటకు వెళ్లేటప్పుడు కొంత మంది అభిమానులు ఆమె చుట్టువచ్చి ఊపిరి ఆడకుండా చేశారు.
కొంత మంది ఆమె డ్రెస్ ను లాగుతూ, ప్రైవేటు పార్ట్ లను టచ్ కూడా చేశారు. మొత్తంగా పెద్ద రచ్చ మధ్య ఎంతో కష్టపడి చివరకు నిధి అగర్వాల్ బతుకు జీవుడా అంటూ బైటకు వెళ్లిపోయింది. నటి సమంతకు కూడా ఇలాంటి చేదు అనుభవమే ఎదురైంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం అనసూయ భరద్వాజ్ సోషల్ మీడియాలో చేసిన కామెంట్స్ పై సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయ్యింది.
నెటిజన్ అనసూయ సోషల్ మీడియాప్లాన్ ఫామ్ లో దీన్ని నిధి అగర్వాల్ లా నలిపేయాలి అంటూ కామెంట్ చేశారు. దీనికి అనసూయ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో నిధి అగర్వాల్ ఒత్తిడిని చూసి చాలా టెన్షన్ గా ఫీలయ్యానని అన్నారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసేవారిని ఏమనలని మండిపడ్డారు. కనీసం సమాజంలో ఒకరికి మంచి చేయకున్న.. ఇలాంటి నీచపు పనులు చేయకుండా ఉండాలని ఏకీపారేశారు.
సమాజం ఎటు పోతుందని, ఇలాంటి వారితో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నెటిజన్ కు గట్టిగానే ఇచ్చిపడేశారు. మొత్తంగా అనసూయ చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. మరోవైపు ఇటీవల శివాజీ హీరోయిన్ ల డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ పై చేసిన కామెంట్స్ కు కూడా అనసూయ గట్టిగానే రిప్లై ఇచ్చారు.
ఇది తమ శరీరం అని, నువ్వెవరు చెప్పడానికి అన్నట్లు కౌంటర్ వేశారు. మొత్తంగా అనసూయ బట్టలు, వారి అలవాట్లు వారికి ఇష్టమున్నట్లు ఉంటారని, ఒకర్నిఎలా జడ్జ్ చేస్తామంటూ కూడా మండిపడ్డారు. మొత్తంగా అనసూయ చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.