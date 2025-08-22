English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anasuya Bharadwaj: సడన్‌గా ఆలయాన్ని దర్శించుకున్న యాంకర్‌ అనసూయ.. కారణం ఇదే!

Anasuya Bharadwaj Sudden Surprise Visit To Simhachalam Temple Know The Reason: షోలు.. సినిమాలతో బిజీగా ఉండే యాంకర్‌, నటి అనసూయ భరద్వాజ అకస్మాత్తుగా ప్రముఖ ఆలయాన్ని సందర్శించారు. భర్త, పిల్లలతో కలిసి అకస్మాత్తుగా ఆలయాన్ని సందర్శించడం గమనార్హం. కుటుంబంతో సహా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆలయ సందర్శన వెనుక కారణం ఇదే.
1 /5

నటి, యాంకర్‌ అనసూయ భరద్వాజ్‌కు దైవ చింతన ఎక్కువ. నిత్యం పూజలు.. వ్రతాలతోపాటు ఆలయాలను సందర్శిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే అకస్మాత్తుగా ఓ ప్రముఖ ఆలయాన్ని అనసూయ సందర్శించారు. భర్త, పిల్లలతో సహా ఆమె ఆలయాన్ని సందర్శించడం విశేషం. ఇంతకీ కారణమేమిటో తెలుసుకుందాం.

2 /5

ఏపీలోని సింహాచలంలో కొలువైన వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయాన్ని శుక్రవారం యాంకర్‌ అనసూయ కుటుంబం దర్శించుకుంది. తన భర్త పిల్లలతో కలిసి సింహాచలంలోని వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

3 /5

దేవాలయానికి వచ్చిన వారు ముందుగా అనసూయ, ఆమె భర్త కప్పస్తంభాన్ని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. కప్ప స్తంభాన్ని ఆలింగనం చేసుకుని తమ మనసులోని కోరికలు చెప్పుకున్నారు. భక్తిశ్రద్ధలతో కప్ప స్తంభాన్ని వారు మొక్కారు.

4 /5

కప్ప స్తంభం ఆలింగనం తర్వాత వరాహ నరసింహా స్వామి మూలవిరాట్టును దర్శించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం వేద పండితులు వారికి వేద ఆశీర్వచనాలు అందించారు. అనంతరం స్వామివారి ప్రసాదాలను అందజేశారు.

5 /5

'సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యం ఉన్న ప్రదేశాలను సందర్శించడంతో మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను మరింత బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సింహాచలం స్వామిని దర్శించుకోవడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రంలో స్వామి ఆశీస్సులు పొందడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా' అని నటి అనసూయ భరద్వాజ్‌ తెలిపారు.

Anasuya Bharadwaj Simhachalam Temple Andhra Pradesh Vishakhapatnam Tollywood Telugu cinema Anasuya Bharadwaj Family Anasuya Bharadwaj Husband And Kids

Next Gallery

EPFO Major Update: EPFO ఖాతాదారులకు బిగ్ అప్‌డేట్.. డెత్ రిలీఫ్ ఫండ్ ఎక్స్‌గ్రేషియా రూ. 15 లక్షలకు పెంపు..!