Anasuya Bharadwaj: 40 ఏళ్ల వయసులో అనసూయ ప్రెగ్నెంట్.. ఏకంగా మూడో సారి..!

Actress Anasuya Pregnant: 40 ఏళ్ల వయసులో.. ఇప్పుడు మళ్లీ ప్రముఖ నటి అనసూయ తల్లి కాబోతోంది అంటూ వార్తలు తెరపైకి వచ్చాయి. ఎప్పుడు ఏదో ఒక వార్తతో.. మీడియాలో వినిపిస్తూ ఉండే పేరు అనసూయ. అయితే ఈసారి ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అంటూ ఎన్నో వార్తలు వస్తున్నాయి..
జబర్దస్త్ షో తో మన అందరిని ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న యాంకర్ అనసూయ. ఆ తరువాత వరస సినిమాలుకు చాన్సులు కూడా అందుకొని ఎంతో పాపులర్ అయింది. రంగస్థలం సినిమాలో  రంగమ్మత్త పాత్ర ఆమెకు ఎంతో పేరు తెచ్చి పెట్టింది. ముఖ్యంగా పుష్ప.. సినిమాతో పాన్ ఇండియా స్టేటస్ అందుకునింది అనసూయ. 

అనసూయ తరచు తన పర్సనల్ లైఫ్ ద్వారా అలానే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ద్వారా వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది. అనసూయ భర్త భరద్వాజ్ కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడే. అనసూయ కొన్ని ప్రోగ్రాములుకి అతని భర్తని తీసుకురావడంతో.. ఆయన కూడా బాగా ఫేమస్ అయ్యారు.  

ఇక అనసూయ కి తన భర్తతో పెళ్లయి.. దాదాపు 15 ఏళ్లు కావస్తోంది. 2010లో అనసూయ సుశాంక్ భరద్వాజిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఇక వీరిద్దరికీ ఇద్దరు కుమారులు కూడా ఉన్నారు. ఇద్దరూ కూడా కొంచెం పెద్ద వాళ్ళే. 

ప్రస్తుతం అనసూయకు 40 సంవత్సరాలు. అంటే అనసూయకు 25 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు పెళ్లయింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు అనసూయ మళ్లీ ప్రెగ్నెంట్ అయింది అన్న విషయం తెగ వినిపిస్తోంది. మూడోసారి అనసూయ ప్రెగ్నెంట్ అయింది అన్న వార్త వైరల్ అవుతూ ఉంది.

దీనికి తగ్గట్టుగానే అనసూయ ఈమధ్య ఎటువంటి ఈవెంట్స్ లో కూడా కనిపించడం లేదు. అనసూయ చేస్తున్న సినిమాలు అని కూడా ఈ మధ్య ఏవీ పెద్దగా వినిపియ్యలేదు. కొన్ని టీవీ ప్రోగ్రాంలో అనసూయ కనిపిస్తూ ఉన్నా కానీ అవి ఎప్పుడో రికార్డు చేసిన ప్రోగ్రామ్స్. అందుకే అనసూయ ప్రెగ్నెంట్ అనే వార్త తెగ వినిపిస్తోంది.

ఈ వార్తలు తెగ వినిపిస్తున్న క్రమంలో.. ఈ వార్తలో ఎటువంటి నిజం లేదు అని కూడా తెలుస్తోంది. అనసూయ కేవలం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లు ఈ మధ్య చేయకపోవడం వల్లే ఈ రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి అని సమాచారం. మరి ఈ విషయంపై అనసూయ స్పందిస్తుందో లేదో చూడాలి..

Anasuya Bharadwaj pregnancy Anasuya third child Anasuya at 40 Tollywood actress pregnancy news Anchor Anasuya News

