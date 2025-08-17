Anasuya Bharadwaj: చీరకట్టులో సింపుల్ లుక్స్ లో మనసు దోచుకుంటున్న అనసూయ.. వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలు..!

Anasuya Saree Look: అనసూయ భరద్వాజ్ ప్రస్తుతం సినిమాలతో బిజీబిజీగా గడుపుతోంది. జబర్దస్త్ షోకు వీడ్కోలు చెప్పి సినిమాలపై దృష్టి పెట్టిన తర్వాత ఆమె కెరీర్ అమాంతంగా మారిపోయింది. రంగస్థలం, పుష్ప, పుష్ప 2, విమానం వంటి సినిమాల్లో ఆకట్టుకునే పాత్రలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించింది. సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, అప్పుడప్పుడు టీవీ షోల ద్వారా ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది. ఇటీవల కిర్రాక్ బాయ్స్ ఖిలాడీ గర్ల్స్ సీజన్ 2 షోలో కనిపించి అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
ప్రముఖ యాంకర్, నటి అనసూయ భరద్వాజ్ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. సోషల్ మీడియాలో ఆమె తన అందమైన ఫోటోలను పోస్ట్ చేస్తూ అందరి మనసులను దోచేస్తుంది.
సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్ గా ఉండే అనసూయ తన లేటెస్ట్ ఫొటోస్ ని ఎప్పుడూ అభిమానులతో పంచుకుంటుంది. ఇప్పుడు మరోసారి చీరకట్టులో తన సింపుల్ లుక్స్ తో మెస్మరైజ్ చేసింది.
సారీ లుక్లో అనసూయ షేర్ చేసిన ఫోటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ ఫోటోలు చూసిన నెటిజన్లు అనసూయ అందానికి ఫిదా అయి.. లవ్, హార్ట్ ఎమోజీలతో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
అనసూయ 20 ఏళ్ల క్రితం ఎన్టీఆర్ నటించిన నాగ సినిమాలో తొలిసారి వెండితెరపై కనిపించింది.
ఆ తర్వాత న్యూస్ రీడర్గా, జబర్దస్త్ కామెడీ షోలో యాంకర్గా చేసి ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకుంది.
అనసూయ తన కుటుంబంతో కలిసి వెళ్లిన ప్రయాణాల ఫోటోలు, వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటికప్పుడూ షేర్ చేస్తుంది.
ప్రస్తుతం అనసూయ భరద్వాజ్ టీవీ షోలు, సినిమా అవకాశాలతో బిజీగా ఉంది.
ఇటీవల అల్లు అర్జున్ సినిమా పుష్ప 2 ది రూల్లో నటించిన అనసూయ తన నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
త్వరలో అనసూయ భరద్వాజ్ నటించిన అరి సినిమా విడుదల కానుంది.