  • Anasuya Bharadwaj Trolls: అనసూయపై అసభ్యకర కామెంట్స్..మరో నిందితుడు అరెస్ట్..ఏం జరిగిందంటే?

Anasuya Bharadwaj Trolls: అనసూయపై అసభ్యకర కామెంట్స్..మరో నిందితుడు అరెస్ట్..ఏం జరిగిందంటే?

Anasuya Bharadwaj Trolls News: యాంకర్ అనసూయ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా యాక్టివ్‌గా ఉంటారనే విషయం అందరికి తెలిసిందే. ఫ్యాన్స్‌తో ఆమె తరచూ తన వ్యక్తిగత విషయాలను షేర్ చేయడం సహా ఫొటోలు పోస్ట్ చేస్తూ వచ్చింది. ఇటీవలే ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలపై కొందరు అసభ్యకర కామెంట్స్ చేశారు. దీనిపై యాంకర్ అనసూయ సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. 
యాంకర్ అనసూయ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా యాక్టివ్‌గా ఉంటారనే విషయం అందరికి తెలిసిందే. ఫ్యాన్స్‌తో ఆమె తరచూ తన వ్యక్తిగత విషయాలను షేర్ చేయడం సహా ఫొటోలు పోస్ట్ చేస్తూ వచ్చింది.

ఇటీవలే ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలపై కొందరు అసభ్యకర కామెంట్స్ చేశారు. దీనిపై యాంకర్ అనసూయ సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

తాజాగా యాంకర్ అనసూయపై సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర కామెంట్స్ చేసిన మరో నిందితుడ్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆమెకు నెట్టింట చేసిన కొన్ని అసభ్యకర కామెంట్స్ నేపథ్యంలో సదరు నిందితుడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 

అనసూయను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఆమెకు సంబంధించిన ఫొటోలను అసభ్యకరమైన రీతిలో సోషల్ మీడియాలో నిందితుడు పోస్ట్ చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సదరు నిందితుడు చంటిదొరపల్లి అనే సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్‌ను రన్ చేస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది. 

అయితే ఇదే కేసులో ఇటీవలే ఓ వ్యక్తిని అరెస్టు చేయగా.. ఇప్పుడు మరో వ్యక్తి కూడా సైబరాబాద్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇప్పుడు వీరిద్దర్ని రిమాండ్‌కు తరలించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. డిసెంబరు 23న పలువురు పరువు నష్టం కలిగించే విధంగా అనసూయపై సదరు నిందుతులు అశ్లీల, అసభ్యకర కామెంట్స్ పోస్ట్ చేశారు.

ఈ కామెంట్స్‌పై మండిపడ్డ యాంకర్ అనసూయ.. సైబరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు అనసూయ ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై వెంటనే పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించి తాజాగా నిందితుల్ని అరెస్టు చేశారు. 

Silver Rate: త్వరలోనే కిలో వెండి ధర రూ. 1లక్ష.. ఇరాన్ అమెరికా యుద్ధం వేళ.. వెండి మార్కెట్లో పెను ప్రకంపనలు..!!