Anasuya Bhardwaj Health Update: అనసూయకు అనారోగ్యం.. బోరున ఏడ్చేసిన నటి..!

Anasuya Bhardwaj Health Update: ప్రముఖ నటి..యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సినిమాలు మాత్రమే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో కూడా ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉంటారు. తనకు అనిపించిన విషయాన్ని ఎలాంటి భయం లేకుండా.. నేరుగా చెప్పే వ్యక్తిత్వం అనసూయది. అందుకే ఆమెకు అభిమానుల ప్రేమతో పాటూ ..విమర్శలు, ట్రోల్స్ కూడా ఎదురవుతుంటాయి.
 
1 /6

ఇటీవల అనసూయ చేసిన కొన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్టులు అభిమానులను కాస్త ఆందోళనకు గురి చేశాయి. గత కొంతకాలంగా తాను అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నానని ఆమె స్వయంగా వెల్లడించారు. ఈ కారణంగా ఒక ముఖ్యమైన సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ ప్రెస్ మీట్‌కు ఆమె ప్రత్యక్షంగా హాజరు కాలేకపోయారు. 

2 /6

జూమ్ కాల్ ద్వారా మాత్రమే పాల్గొన్నారు. ఆ ప్రెస్ మీట్‌లో తన గురించి..తన ఆరోగ్యం గురించి అక్కడున్నవారు చూపించిన మద్దతును చూసి అనసూయ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. ఒక్కసారిగా ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.  

3 /6

ఇదే సమయంలో దండోరా సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ సందర్భంగా శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అనసూయ స్పందించిన విషయం తెలిసిందే. నటీమణుల దుస్తుల విషయంలో చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఆమె గట్టిగా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. అయితే దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ఆమెను తీవ్రంగా ట్రోల్ చేశారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో అనసూయ తన మనసులోని మాటలను కూడా.. సోషల్ మీడియా ద్వారా బయటపెట్టారు.

4 /6

తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్టుల్లో అనసూయ చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడారు. “నేను బాగానే ఉన్నాను. నా ఆరోగ్యం గురించి అనవసరంగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు” అని ఆమె చెప్పింది. అలాగే ఒక మహిళగా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచినందుకే ఇలాంటి కఠిన పరిస్థితులు ఎదురవ్వడం బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. అయినా ఇలాంటి అనుభవాల నుంచే తాను మరింత బలంగా మారుతున్నానని చెప్పారు.

5 /6

తన వెనుక నిలిచిన మహిళల మద్దతు తనకు గొప్ప శక్తిని ఇస్తోందని అనసూయ పేర్కొన్నారు. “మనమందరం మనుషులమే. భావోద్వేగాలు రావడం సహజం. బలహీన క్షణాలు వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి మాట్లాడటంలో తప్పు లేదు” అని ఆమె చెప్పారు.   

6 /6

కొంతమంది ఇతరుల బలహీనతలను ఆసరాగా చేసుకుని లాభపడాలని చూస్తారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే అలాంటి వాటితో తన వ్యక్తిత్వం ఏమాత్రం ప్రభావితం కాదని స్పష్టం చేశారు. కొన్ని మీడియా కథనాలపై నమ్మకం తగ్గుతున్నా, న్యాయ వ్యవస్థపై మాత్రం పూర్తి విశ్వాసం ఉందని అనసూయ తెలిపారు.

