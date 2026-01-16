Anasuya: అనసూయకు వేధింపులు.. ఏకంగా 73 మందిపై కేసు..

Anasuya Case Filed: కొందరు ప్రముఖులపై సోషల్ మీడియాలో వేధింపులు కొత్త విషయం కాదు. కానీ తాజాగా నటి అనసూయ భరద్వాజ్ విషయంలో జరిగిన పరిణామాలు మాత్రం పెద్ద చర్చకు దారి తీశాయి. అనసూయను ఆన్లైన్లో దూషిస్తూ.. అవమానకర వ్యాఖ్యలు చేసిన 73 మందిపై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ వ్యవహారం ప్రస్తుతం సినీ, రాజకీయ, సామాజిక వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
దండోరా సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మహిళల వస్త్రధారణపై నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదానికి కారణమయ్యాయి. ఆ వ్యాఖ్యలను అనసూయ తీవ్రంగా ఖండించారు. మహిళల వస్త్రధారణ అనేది వారి వ్యక్తిగత ఇష్టం అని, దానిపై ఎవరికీ వ్యాఖ్యలు చేసే హక్కు లేదని ఆమె స్పష్టంగా చెప్పారు. ఈ మాటల యుద్ధం సోషల్ మీడియాలో మరింత మంటలు రేపింది.
ఈ వివాదం మధ్యలో బీజేపీకి చెందిన సామాజిక కార్యకర్త ప్రభాగౌడ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరో కొత్త సమస్యను తెరపైకి తీసుకొచ్చాయి. అనసూయ “పద్దతిగా” చీర కట్టుకోవాలని అంటూ ఆమెకు చీరను గిఫ్ట్గా పంపిస్తానని వీడియోలో చెప్పారు. అంతేకాదు, ఇదే ఉద్దేశంతో “చీర ఛాలెంజ్” ప్రారంభిస్తున్నామని కూడా ప్రకటించారు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో అనేక మంది దీనిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ అంశంపై సింగర్ చిన్మయి ఘాటుగా స్పందించారు. ఒక మహిళను మరో మహిళ ఇలాంటి రీతిలో వేధించడం చాలా బాధాకరమని ఆమె అన్నారు. వస్త్రధారణ పేరుతో మహిళలను అవమానించడం ఏ మాత్రం సమంజసం కాదని చిన్మయి స్పష్టం చేశారు.
రాజకీయ నాయకులకు మహిళల సమస్యలపై దృష్టి పెట్టే సమయం లేదా? అని కూడా ప్రశ్నించారు. ఆమె చేసిన పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అయ్యాయి.
ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఆన్లైన్ వేధింపులు ఎంత ప్రమాదకరమో మరోసారి బయటపడింది. అనసూయపై చేసిన దూషణలు, వ్యక్తిగత దాడులు చట్టపరంగా తప్పని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. అందుకే 73 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు.