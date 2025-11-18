Anasuya: అనసూయ ఘోరమైన వీడియో వైరల్.. ఇదేం పాడు పని..భర్తతో ఏకంగా అలా చేస్తూ..!

Anasuya Husband : అనసూయ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. జబర్దస్త్ షో తో పరిచయమైన ఈ నటి ఆ తర్వాత ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి ప్రస్తుతం తెగ పాపులారిటీ తెచ్చుకుంది. సోషల్ మీడియాలో తన పోస్టుల ద్వారా కూడా తరచు వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది అనసూయ..
సినిమాలు, టీవీ షోలో వల్లే కాకుండా.. తన ఇంటర్వ్యూలు అలానే తన ప్రవర్తన.. సోషల్ మీడియా పోస్టుల ద్వారా కూడా అనసూయ తరచు వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా సరే ముక్కుసూటిగా చెప్పదంలో అనసూయ ముందుంటుంది.
ఈ క్రమంలో తాజాగా అనసూయ వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఈ వీడియోలో అనసూయ ఆమె భర్త భరద్వాజ్తో కనిపించింది.
స్విమ్మింగ్ పూల్ లో అనసూయ ఉండగా.. వెనకనుంచి ఆమె భర్త వచ్చి.. ఏదో చేస్తున్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉంది. ఈ వీడియో కొంచెం అసభ్యకరంగా ఉండడంతో.. అందరూ ఇలాంటి వీడియో ఎందుకు షేర్ చేసింది అనసూయ అని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అయితే ఈ వీడియో అనసూయ ఇంస్టాగ్రామ్ లో మాత్రం లేదు. మరి ఈ వీడియోని ఏఐ ద్వారా ఎవరన్నా సృష్టించారా అనేది ఎంతో మందిలో ఉన్న సందేహం.
ఈ విషయంలో నిజం ఏమిటో తెలియాలి అంటే అనసూయ స్పందించాలి. అంత లోపల ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ వీడియో మొత్తం వైరల్ అవుతూ.. ప్రతి ఒక్కరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.