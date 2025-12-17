Anasuya: తెలుగు హీరోలు అందరూ సైట్ కొట్టేవాళ్లే.. అందుకే ఆ హీరోని అవాయిడ్ చేశా.. అనసూయ షాకింగ్ కామెంట్స్

Anasuya Bharadwaj: ఒకప్పుడు జబర్దస్త్ షోతో స్టార్ యాంకర్గా వెలిగిన అనసూయ భరద్వాజ్.. ప్రస్తుతం బుల్లితెరను పూర్తిగా వదిలేసి తన శ్రద్ధ మొత్తం సినిమాలపైన పెట్టింది. అదే సమయంలో హీరోలపై ఆమె గతంలో చేసిన కామెంట్స్ మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. హీరోలంతా లైన్ వేయడానికే అప్రోచ్ అవుతారని.. ఒక స్టార్ హీరోని కూడా అప్పట్లో అవాయిడ్ చేశానని అనసూయ స్వయంగా అంగీకరించడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
టీవీ యాంకర్గా..నటిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అనసూయ భరద్వాజ్.. కొద్దిరోజుల పాటు బుల్లితెరను, వెండితెరను ఏలింది. ముఖ్యంగా ‘జబర్దస్త్’ కామెడీ షోతో ఆమె క్రేజ్ పీక్ స్థాయికి చేరింది. అప్పట్లో అనసూయ గురించి రోజూ సోషల్ మీడియాలో చర్చలు జరిగేవి. ఆమె డ్రెస్సింగ్, మాటలు, స్టేజ్పై ప్రెజెన్స్ అన్నీ కూడా హాట్ టాపిక్ అయ్యేవి. ఆమెకు అభిమానులు ఉండేవారు.. అలాగే ట్రోల్స్ కూడా విపరీతంగా ఉండేవి.
అయితే కాలం మారింది. ‘జబర్దస్త్’ షో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అనసూయ క్రేజ్ క్రమంగా తగ్గిందనే చెప్పాలి. ఒకప్పుడు రోజూ ఆమె పేరు ట్రెండ్ అవుతుండేది. కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఆమె పోస్టులకు పెద్దగా స్పందన కనిపించడం లేదు. అప్పట్లో ఆమె చేసే చిన్న కామెంట్ కూడా పెద్ద రచ్చ అయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు ట్రోలర్స్ కూడా ఆమెను పట్టించుకోవడం మానేశారని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అంటున్నాయి.
ఒక దశలో అనసూయపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. కొన్ని కామెంట్స్ హద్దులు దాటడంతో ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు కూడా చేసింది. కొందరిని జైలుకు పంపించింది. దీంతో చాలా మంది నెటిజన్లు వెనక్కి తగ్గారు. ఆ తర్వాత అనసూయ కూడా కొంచెం హుందాగా వ్యవహరించడం మొదలుపెట్టింది.
ఇదిలా ఉండగా..అనసూయ హీరోల గురించి గతంలో చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. దాదాపు 10 నుంచి 12 సంవత్సరాల క్రితం ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు చర్చకు వచ్చాయి. అప్పట్లో అనసూయ మాట్లాడుతూ, “చాలా మంది హీరోలు అవకాశాల కోసం కాకుండా వేరే ఉద్దేశంతో అప్రోచ్ అవుతారు అని నేను అనుకునేదాన్ని” అని చెప్పింది. అందుకే కొన్ని సందర్భాల్లో హీరోలను కావాలని అవాయిడ్ చేసినట్టు తెలిపింది.
ఆ సమయంలో తాను చేసిన ఆలోచన తప్పు అని తర్వాత తెలుసుకున్నానని అనసూయ చెప్పింది. ఒక సందర్భంలో సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్తో కలిసి అమెరికా టూర్కు వెళ్లినప్పుడు.. నటుడు అడవి శేష్ తనతో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించాడని చెప్పింది. కానీ హీరోలపై ఉన్న అనుమానంతో తాను ఆయనను దూరంగా పెట్టినట్టు చెప్పింది. ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుని.. అది తన తప్పే అని అనసూయ ఓపెన్గా అంగీకరించింది.
అప్పట్లో అడవి శేష్ పెద్ద స్టార్ కాదు. కొన్ని సినిమాలు, క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేస్తూ కెరీర్లో నిలదొక్కుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. కానీ కాలం మారింది. ఇప్పుడు అడవి శేష్ మంచి పేరు ఉన్న హీరోగా ఎదిగాడు. ‘క్షణం’ సినిమాలో అనసూయ, అడవి శేష్ కలిసి నటించారు. ఆ సినిమా మంచి విజయాన్ని కూడా సాధించింది.