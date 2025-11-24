English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Anasuya: చీరలో చందమామలా మెరిసిపోతున్న అనసూయ.. స్టన్నింగ్ లుక్ వైరల్..!

Anasuya Photos: అనసూయ భరద్వాజ్ క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. జబర్ధస్త్ షో ద్వారా యాంకర్ గా చాలా తక్కువ టైమ్‌లోనే చాలా ఫేమస్ అయ్యింది. అనసూయ సోషల్ మీడియాలో ఎల్లప్పుడూ ఫుల్ యాక్టీవ్ గా ఉంటుంది. ట్రెండీ, గ్లామరస్, ట్రెడిషనల్ అవుట్ ఫిట్స్ లో ఫొటో షూట్లు షేర్ చేస్తూ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది. తాజాగా చీరలో అనసూయ షేర్ చేసిన ఫొటోలు.. ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. 
 
1 /8

బుల్లితెర యాంకర్ గా కెరీర్ మొదలు పెట్టిన అనసూయ.. ఇప్పుడు సినిమాలతో ఫుల్ బిజీ అయిపోయింది. రంగస్థలం సినిమాలో రంగమ్మత్త పాత్రతో నటిగా బాగా పాపులర్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత 'పుష్ప' సినిమాతో మరింత క్రేజ్ తెచ్చుకుంది.

2 /8

ప్రస్తుతం ఓ వైపు సినిమాలు, మరోవైపు షోలు చేస్తూ కెరీర్ లో దూసుకెళ్తోంది. ఇక హీరోయిన్స్ అయినా సోషల్ మీడియా నుంచి అప్పుడప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుంటారేమో కానీ.. అనసూయ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దూరంగా ఉండదు. 

3 /8

రకరకాల ఫొటోషూట్స్‌తో ఎప్పుడు స్పెషల్‌గా కనిపిస్తుంది అనసూయ. మోడ్రన్ వేర్, ట్రెడిషనల్ వేర్.. ఇలా ఏదైనా సరే అనసూయ మాత్రం చాలా స్పెషల్‌గా కనిపిస్తుంది.     

4 /8

ఇక అనసూయకు సోషల్ మీడియాలో కూడా ఫాలోయింగ్ ఎక్కువే. స్మాల్ స్క్రీన్ నుండి సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన అనసూయ.. క్షణం, రంగస్థలం, కథనం, విమానం, పుష్ప, కిలాడి వంటి హిట్ చిత్రాల్లో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.   

5 /8

39 ఏళ్ల వయస్సులోనూ యంగ్ హీరోయిన్లకు పోటీగా గ్లామర్, గ్రేస్ కలగలిపి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది అనసూయ.   

6 /8

సోషల్ మీడియాలో తరచుగా తన స్టైలిష్ ఫొటోషూట్లు, వ్యక్తిగత అనుభవాలతో ఫ్యాన్స్‌తో టచ్‌లో ఉంటుంది అనసూయ.   

7 /8

తాజాగా అనసూయ చీరకట్టులో కొన్ని ఫొటోలు షేర్ చేసింది.  చీరతో పాటు పద్దతిగా జడ కూడా వేసుకొని సంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా ముస్తాబైంది.  

8 /8

చీరలో ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉన్న అనసూయ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇవి చూసిన నెటిజన్లు వావ్, సూపర్ అంటూ కామెంట్లు, లైకుల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

Anasuya Anasuya Photos Anasuya Saree Photos Anasuy Latest Photos anchor anasuya Anasuya Stuns In Saree Look

