Anaya Bangar: ఈ అమ్మడి షేపులు చూస్తే అదిరిపోయే..అమ్మాయిగా మారిన భారత క్రికెటర్ కొడుకు..

Anaya Bangar Transgender: క్రికెటర్ సంజయ్ బంగర్ కొడుకు ఇటీవల ట్రాన్స్జెండర్గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. తన పేరు కూడా అనయ బంగర్గా మార్చుకున్నాడు. సోషల్ మీడియాలో తన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి.
మగవాడిగా పుట్టి స్త్రీగా మారిన చాలా మంది మన సమాజంలో బాగా జీవిస్తున్నారు. అలాగే ట్రాన్స్ జెండర్ గా మారిన తర్వాత అందానికి చాలా మంది ఫిదా అవుతున్నారు.
అయితే ట్రాన్స్జెండర్గా మారినా తనలో క్రికెటర్ కావాలనే కోరిక మాత్రం తీరలేదు. భారత క్రికెట్ టీమ్లో భాగమయ్యేలా నిత్యం శ్రమిస్తోంది అనయ బంగర్.
మొదట ఆమెకు గడ్డం, మీసాలు పెరిగాయి. తర్వాత ఆమె శరీరం మారడం మొదలైంది. ఆ తర్వాత తాను అబ్బాయి కాదని తెలిసిందట.
ఆ సమయంలో ఆమె స్నేహితులు కూడా ఆమెకు దూరం అయ్యారని చెప్పుకొచ్చింది. ఆమె కుటుంబం ఇదంతా తెలుసుకుని, ఆమెను ఆస్ట్రేలియాకు పంపాలని అనుకున్నారు. అయితే కరోనా పరిస్థితి కారణంగా అది జరగలేదు.
లాక్డౌన్ ముగిసిన తర్వాత.. అందరి ముందు అందమైన అమ్మాయిగా కనిపించాడు. ఆమెకు ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇతర సోషల్ మీడియాలో లక్షలాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. ఆమె ప్రస్తుతం అందమైన జీవితాన్ని గడుపుతోంది.