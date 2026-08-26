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Anaya Bangar Australia: అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి ట్రాన్స్‌జెండర్..సంజయ్ బంగర్ కుమార్తెకు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా అనుమతి!

Written ByHarish Darla
Published: Aug 26, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:17 PM IST

Anaya Bangar Cricket Australia: భారత మాజీ క్రికెటర్, మాజీ బ్యాటింగ్ కోచ్ సంజయ్ బంగర్ కుమార్తె అనయా బంగర్ క్రికెట్ మైదానంలోకి తిరిగి అడుగుపెట్టేందుకు మార్గం సుగమమైంది. లింగమార్పిడి ప్రక్రియలో భాగంగా హార్మోన్ రీప్లేస్‌మెంట్ థెరపీ (HRT), మార్చి 2026లో లింగ నిర్ధారణ శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న అనయాకు ఆస్ట్రేలియాలో మహిళల క్రికెట్ ఆడేందుకు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా (CA) అనుమతి మంజూరు చేసింది.

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భారత మాజీ క్రికెటర్, భారత జట్టు మాజీ బ్యాటింగ్ కోచ్ సంజయ్ బంగర్ కుమార్తె అనయా బంగర్ క్రికెట్‌లోకి ఘనంగా పునరాగమనం చేయబోతున్నారు. అనయా తన లింగమార్పిడి ప్రక్రియలో భాగంగా హార్మోన్ రీప్లేస్‌మెంట్ థెరపీ (HRT)తో పాటు మార్చి 2026లో లింగ నిర్ధారణ శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా చేయించుకున్నారు. ఈ శారీరక మార్పుల అనంతరం, క్రికెట్‌లోకి తిరిగి రావడం, ఆడేందుకు గల అవకాశాల గురించి చర్చించేందుకు ఆమె క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా (CA)ను సంప్రదించారు.

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ఆమె కేసును నిశితంగా పరిశీలించిన క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా బోర్డు, తన "ఎలైట్ క్రికెట్‌లో ట్రాన్స్‌జెండర్, లింగ వైవిధ్య క్రీడాకారుల విధానం" కింద ఆస్ట్రేలియా దేశంలో మహిళల క్రికెట్ ఆడేందుకు ఆమెకు తుది అనుమతిని మంజూరు చేసింది. ఆమె కేసును సమీక్షించిన తర్వాత, ఆస్ట్రేలియాలోని ప్రీమియర్ క్రికెట్ పోటీలలో ఆడేందుకు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ప్రస్తుతం ఆమెకు అనుమతి ఇచ్చింది. క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా విధానంలో ప్రీమియర్ క్రికెట్‌ను కమ్యూనిటీ క్రికెట్‌గా వర్గీకరించడం వల్ల, ఎలైట్ క్రికెట్ అర్హతా నిబంధనలు ప్రస్తుతానికి దీనికి వర్తించవు. అయితే, మార్చి 2027 నుండి అనయా ఎలైట్ మహిళల క్రికెట్ ఆడేందుకు అర్హత సాధిస్తారు.

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ఈ నిర్ణయం భవిష్యత్తులో ఆమె ప్రతిష్టాత్మక ఉమెన్స్ బిగ్ బాష్ లీగ్ (WBBL)లో ఆడేందుకు కూడా మార్గం సుగమం చేయవచ్చు. కానీ క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ఆమోదం లభించినంత మాత్రాన ఆమెకు నేరుగా WBBL జట్టుతో ఒప్పందం కుదిరినట్లు కాదు. ఎలైట్ క్రికెట్‌లో ఆడటానికి ఆమె రక్త పరీక్షలో సీరం టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయి 10 nmol/L కంటే తక్కువగా ఉండటం వంటి కఠినమైన వైద్య నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. మిగిలిన విధానపరమైన నియమాలను ఆమె ఆస్ట్రేలియాకు వచ్చినప్పుడు పాటించాల్సి ఉంటుంది.

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గతంలో ముంబై అండర్-19 జట్టు తరపున వయోవర్గ క్రికెట్ ఆడిన అనయా బంగర్, భారత క్రికెటర్ సర్ఫరాజ్ ఖాన్, అతని సోదరుడు ముషీర్ ఖాన్ వంటి అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లతో కలిసి మైదానంలో ఆడిన అనుభవం కలిగి ఉన్నారు. లింగమార్పిడి ప్రక్రియ తర్వాత క్రికెట్‌కు దూరమవడం తన జీవితంలో ఎదురైన అత్యంత కష్టమైన అనుభవాలలో ఒకటిగా ఆమె పేర్కొన్నారు. ఒకానొక సమయంలో మళ్లీ బ్యాట్ పట్టుకుని మైదానంలో ఆడగలననే నమ్మకాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయానని, క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తనకు ఎంతో భావోద్వేగభరితమైన క్షణమని ఆమె వివరించారు.

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చిన్నప్పటి నుండి క్రికెట్ అనేది కేవలం ఒక ఆట మాత్రమే కాదు, తన గుర్తింపులో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా నిలిచిందని తెలిపారు. ఈ పునరాగమనం కేవలం మహిళల లీగ్‌లో చేరడం మాత్రమే కాదు, చిన్నతనం నుండి తాను ఎంతో ప్రాణంగా ప్రేమించిన క్రీడలోకి తిరిగి రావడానికి లభించిన ఒక గొప్ప అవకాశం అని అనయా బంగర్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

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ప్రస్తుతం భారతదేశంలో మహిళల క్రికెట్‌లో ట్రాన్స్‌జెండర్ మహిళలు ఆడటం గురించి భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI)కి ఎటువంటి స్పష్టమైన విధానం లేదు. మరోవైపు, పురుషుల వలె యుక్తవయస్సు పొందిన ట్రాన్స్‌జెండర్ క్రీడాకారిణులను ఉన్నత స్థాయి మహిళల అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఆడకుండా నిషేధించే విధానాన్ని అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) 2023లోనే ఆమోదించింది. ఇటువంటి పరిస్థితులలో క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా తీసుకున్న ఈ సానుకూల నిర్ణయం అనయా క్రికెట్ కెరీర్‌కు ఒక కొత్త దిశను, ఆశను చూపించింది.

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